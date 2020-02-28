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Канада с апреля не будет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
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РИА Новости

Канада с апреля не будет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

13:20 28.02.2020
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© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Канада не будет оплачивать охрану британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл с апреля этого года, сообщает телеканал CBC со ссылкой на министерство общественной безопасности Канады.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально перестанут выполнять королевские обязанности 1 апреля нынешнего года.
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По данным канала, Канада обеспечивала безопасность принца Гарри и его супруги при помощи Королевской канадской конной полиции с ноября прошлого года. Однако, согласно заявлению канцелярии министра общественной безопасности Билла Блэра, "в ближайшие несколько недель" правительство Канады намерено прекратить оказывать данные услуги герцогу и герцогине Сассекским.
"Поскольку герцог и герцогиня сейчас признаются лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана содействовать в плане обеспечения безопасности при необходимости. По запросу службы столичной полиции (Лондона – ред.) Королевская канадская конная полиция оказывала помощь службе столичной полиции с момента периодических приездов герцога и герцогини Сассекских в Канаду с ноября 2019 года. Эта помощь перестанет оказываться в ближайшие несколько недель в свете изменения их статуса", - приводит телеканал цитату из заявления ведомства.
При этом, как указывает телеканал, данное заявление расходится со словами самого Блэра, который 21 января сказал, что Канада не задействована в оказании охранных услуг принцу и его супруге. Позднее министр объяснил, что на тот момент владел только такой информацией.
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В начале января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Вскоре после этого Букингемский дворец сообщил, что с весны этого года герцог и герцогиня Сассекские перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества". Принц Гарри утратит также свои военные чины.
Перед окончательным разрывом с королевским образом жизни принц Гарри и Меган примут участие, как минимум, в шести мероприятиях в Великобритании. Последним их выходом в свет в качестве высокопоставленных членов королевской семьи, согласно планам на данный момент, станет посещение вместе с родственниками службы в Вестминстерском аббатстве 9 марта. Это, как ожидается, станет одним из немногих совместных появлений на людях принца Гарри и Меган со старшим братом Гарри принцем Уильямом и его супругой Кейт.
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