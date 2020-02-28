Канада с апреля не будет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально перестанут выполнять королевские обязанности 1 апреля нынешнего года.

По данным канала, Канада обеспечивала безопасность принца Гарри и его супруги при помощи Королевской канадской конной полиции с ноября прошлого года. Однако, согласно заявлению канцелярии министра общественной безопасности Билла Блэра, "в ближайшие несколько недель" правительство Канады намерено прекратить оказывать данные услуги герцогу и герцогине Сассекским.

"Поскольку герцог и герцогиня сейчас признаются лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана содействовать в плане обеспечения безопасности при необходимости. По запросу службы столичной полиции (Лондона – ред.) Королевская канадская конная полиция оказывала помощь службе столичной полиции с момента периодических приездов герцога и герцогини Сассекских в Канаду с ноября 2019 года. Эта помощь перестанет оказываться в ближайшие несколько недель в свете изменения их статуса", - приводит телеканал цитату из заявления ведомства.

При этом, как указывает телеканал, данное заявление расходится со словами самого Блэра, который 21 января сказал, что Канада не задействована в оказании охранных услуг принцу и его супруге. Позднее министр объяснил, что на тот момент владел только такой информацией.

В начале января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Вскоре после этого Букингемский дворец сообщил, что с весны этого года герцог и герцогиня Сассекские перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества". Принц Гарри утратит также свои военные чины.