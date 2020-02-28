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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T13:19+0300
https://ria.ru/20200228/1565322355.html
Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_0:121:2896:1750_1036x0_80_0_0_039764051ea79018b6c8fa6238abb90b.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии

13:19 28.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, где сейчас наступил поворотный момент.
"Мы конечно начали говорить о Сирии, не могли обойти стороной этот вопрос. Сейчас как раз поворотный, чрезвычайно важный для Сирии момент наступил. Не Европа уже, а ООН должна заниматься этой проблемой", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Война в СирииВойна в СирииЖан АссельборнСергей ЛавровТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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