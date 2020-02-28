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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:39+0300
https://ria.ru/20200228/1565322046.html
Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
https://cdn25.img.ria.ru/images/156318/66/1563186609_0:358:3002:2047_1036x0_80_0_0_a6db76140ee64ba9cb3adbf32231b79b.jpg
РИА Новости

Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

13:14 28.02.2020 (обновлено: 13:39 28.02.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провели телефонный разговор, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики. Разговор был подробный и он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации", - сказал министр на пресс-конференции.
По словам Лаврова, обсуждалась и возможность в самое ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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