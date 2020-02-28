Шойгу поручил укреплять дисциплину в войсках

"Добиться отличных показателей непросто, но еще сложнее передовые позиции удержать. Поэтому важно повышать сплоченность воинских коллективов, укреплять дисциплину в войсках", - сказал Шойгу в пятницу, выступая на заседании коллегии министерства обороны.