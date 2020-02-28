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Шойгу поручил укреплять дисциплину в войсках
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РИА Новости

Шойгу поручил укреплять дисциплину в войсках

12:57 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления дисциплины в войсках.
"Добиться отличных показателей непросто, но еще сложнее передовые позиции удержать. Поэтому важно повышать сплоченность воинских коллективов, укреплять дисциплину в войсках", - сказал Шойгу в пятницу, выступая на заседании коллегии министерства обороны.
По его словам, деятельность Вооруженных сил находит широкую поддержку в обществе: министр сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым 64% россиян считают, что за пять лет общее состояние войск заметно улучшилось.
"Большинство респондентов отмечают высокую боеспособность Армии России и ее готовность защитить нашу страну. Этот показатель – 87%", - отметил министр.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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ВЦИОМСергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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