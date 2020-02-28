Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Индекс РТС упал более чем на семь процентов и остановился ниже 1300 пунктов, свидетельствуют данные Индекс РТС упал более чем на семь процентов и остановился ниже 1300 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

В свою очередь, индекс Мосбиржи обрушился на 5,43% - до 2757,65 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на четыре процента - до 49,66 доллара за баррель. Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,55 рубля - до 67,56 рубля.

Какие перспективы?

Накануне российский рынок акций закрыл торги со снижением на 3,4-5 процента, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны.

Эксперты считают, что распространение коронавируса может привести к глобальной рецессии. Вместе с тем гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев заявил РИА Новости, что восстановление может произойти уже во втором квартале.

По его словам, стабилизирующим фактором является сверхвысокая дивидендная доходность значительного числа российских акций.