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Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года
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РИА Новости

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

13:10 28.02.2020 (обновлено: 15:56 28.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Индекс РТС упал более чем на семь процентов и остановился ниже 1300 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
В свою очередь, индекс Мосбиржи обрушился на 5,43% - до 2757,65 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на четыре процента - до 49,66 доллара за баррель. Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,55 рубля - до 67,56 рубля.

Какие перспективы?

Накануне российский рынок акций закрыл торги со снижением на 3,4-5 процента, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны.
Эксперты считают, что распространение коронавируса может привести к глобальной рецессии. Вместе с тем гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев заявил РИА Новости, что восстановление может произойти уже во втором квартале.
По его словам, стабилизирующим фактором является сверхвысокая дивидендная доходность значительного числа российских акций.
В свою очередь, ведущий аналитик АО "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил, что если у инвесторов есть свободные денежные средства, то текущая ситуация является почти "подарком финансовых богов" для открытия долгосрочных позиций.
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