ЕС приветствовал отмену пошлин на сербские товары в Косово

БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Отмена пошлин на сербские товары в самопровозглашенном Косово окажет позитивное влияние на торговлю в этом регионе и диалог между Белградом и Приштиной, говорится в заявлении официального представителя Европейской комиссии.
"Этот шаг может оказать позитивное влияние на восстановление торговли в регионе и открыть возможность для возобновления диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС", - говорится в документе.
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В ЕС также заявили, что ждут более подробной информации от косовских властей. При этом в Брюсселе отметили, что верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель готов выступить в качестве посредника в диалоге Белграда и Приштины.
В четверг власти самопровозглашенного Косово сообщили об отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта.
Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступали представители ЕС и США.
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