ЕС приветствовал отмену пошлин на сербские товары в Косово

БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Отмена пошлин на Отмена пошлин на сербские товары в самопровозглашенном Косово окажет позитивное влияние на торговлю в этом регионе и диалог между Белградом и Приштиной, говорится в заявлении официального представителя Европейской комиссии

"Этот шаг может оказать позитивное влияние на восстановление торговли в регионе и открыть возможность для возобновления диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС", - говорится в документе.

В ЕС также заявили, что ждут более подробной информации от косовских властей. При этом в Брюсселе отметили, что верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель готов выступить в качестве посредника в диалоге Белграда и Приштины.

В четверг власти самопровозглашенного Косово сообщили об отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта.