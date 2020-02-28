Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T12:42+0300
https://ria.ru/20200228/1565319252.html
ЕС приветствовал отмену пошлин на сербские товары в Косово
https://cdn22.img.ria.ru/images/155507/58/1555075819_0:277:3054:1994_1036x0_80_0_0_22ed7e702424c1380070410a5f754b2c.jpg
РИА Новости

ЕС приветствовал отмену пошлин на сербские товары в Косово

12:41 28.02.2020 (обновлено: 12:42 28.02.2020)
113
© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в фотобанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово
© РИА Новости / Марко Кужавич
Перейти в фотобанк
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Отмена пошлин на сербские товары в самопровозглашенном Косово окажет позитивное влияние на торговлю в этом регионе и диалог между Белградом и Приштиной, говорится в заявлении официального представителя Европейской комиссии.
"Этот шаг может оказать позитивное влияние на восстановление торговли в регионе и открыть возможность для возобновления диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС", - говорится в документе.
Альбин Курти
27 февраля, 23:20
Косовский "премьер" пригрозил возвратом пошлин на сербские товары
В ЕС также заявили, что ждут более подробной информации от косовских властей. При этом в Брюсселе отметили, что верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель готов выступить в качестве посредника в диалоге Белграда и Приштины.
В четверг власти самопровозглашенного Косово сообщили об отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта.
Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступали представители ЕС и США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
6 февраля, 17:36
Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово
010000
Обсудить 0
ЕврокомиссияЕвросоюзСербияКосовоЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Прогулочная яхта на Москве-реке
Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Семьи задержанных саратовских подростков не стояли на учете
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Польша хочет помочь Белоруссии получать нефть из США
Российские рубли и купюра Европейского союза
Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с августа
Оператор во время прямого эфира
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о блокировании работы
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
ЕС намерен защищать свои интересы в ситуации с обострением в Идлибе
Польская полиция
В Польше обстреляли офис евродепутата от правящей партии
Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере
Visa внедрила в России новый стандарт безопасности при оплате картой
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Посол Австрии напомнил о важности "Северного потока — 2" для Европы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил о недопустимости компромиссов с террористами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Мишустин отметил роль Совета Федерации в запуске нацпроектов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины
Девушка со смартфоном и банковской картой
Аналитики посчитали, какие суммы россияне переводят через смартфон
Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер
Австрия намерена реализовать в России 26 инвестпроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Лента новостейМолния