Украинский телеканал "Общественное" сообщил о блокировании работы

"Исполнительная служба министерства юстиции наложила арест на все счета "Общественного". По решению суда, "Общественное" должен оплатить долг в сумме 10,5 миллиона евро судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс"… Все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов "Общественного" вещателя в компанию "Евроньюс". В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год "Общественный" вещатель недополучит почти 300 миллионов гривен (12,28 миллиона долларов) и годовой план вещателя будет сорван", - говорится в сообщении на официальном сайте вещателя.