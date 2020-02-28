Украинский телеканал "Общественное" сообщил о блокировании работы

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное ТВ" сообщил, что исполнительная служба министерства юстиции Украины наложила арест на все его счета и заблокировала работу.
"Исполнительная служба министерства юстиции наложила арест на все счета "Общественного". По решению суда, "Общественное" должен оплатить долг в сумме 10,5 миллиона евро судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс"… Все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов "Общественного" вещателя в компанию "Евроньюс". В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год "Общественный" вещатель недополучит почти 300 миллионов гривен (12,28 миллиона долларов) и годовой план вещателя будет сорван", - говорится в сообщении на официальном сайте вещателя.
В пресс-службе "Общественного" утверждают, что получили этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.
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"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания "Общественного" вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга", - объяснили ситуацию в "Общественном".
Вещатель опасается, что арест счетов блокирует подготовку к трансляции Олимпиады-2020 и обеспечение участия Украины в Евровидении-2020.
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