В Израиле зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у израильтянки, которая контактировала с вернувшимся из Коронавирус диагностирован у израильтянки, которая контактировала с вернувшимся из Италии больным.

В четверг СМИ сообщили, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус

"У еще одного пациента, имевшего близкий личный контакт с больным, вернувшимся из Италии, диагностирован коронавирус", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Израиля. Отмечается, что больной переведен в изолятор.

По данным израильских СМИ, речь идет о супруге вернувшегося из Италии больного.

В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такие же меры действуют в отношении прибывающих из Японии и Южной Кореи, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.

В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавших с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.