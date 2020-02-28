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В Израиле зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Израиле зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

12:32 28.02.2020 (обновлено: 12:33 28.02.2020)
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у израильтянки, которая контактировала с вернувшимся из Италии больным.
В четверг СМИ сообщили, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус.
"У еще одного пациента, имевшего близкий личный контакт с больным, вернувшимся из Италии, диагностирован коронавирус", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Израиля. Отмечается, что больной переведен в изолятор.
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По данным израильских СМИ, речь идет о супруге вернувшегося из Италии больного.
В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.
Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такие же меры действуют в отношении прибывающих из Японии и Южной Кореи, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.
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В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавших с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.
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ИталияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыИзраильВ мире
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