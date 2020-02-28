Лукашенко не считает необходимым закрывать границы из-за коронавируса

МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за первого случая коронавируса в республике, считает, что "это пустое".
Как передает в пятницу агентство Sputnik Беларусь такое заявление прозвучало на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.
"Это пустое… Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - приводит агентство слова Лукашенко.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Президент рассказал, что в курсе ситуации с коронавирусом и считает все принимаемые в стране меры правильными. По словам Лукашенко, белорусским врачам надо "спасибо" сказать – "ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли".
Глава республики также обратил внимание, что люди в Белоруссии спокойно относятся к мерам, которые предпринимают специалисты для профилактики заболевания. "Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все", - сказал он.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Между тем глава белорусского Минздрава Владимир Караник заявил, что не видит смысла закрывать границы республики, поскольку это может стимулировать незаконную миграцию и, как следствие, неконтролируемое распространение инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.