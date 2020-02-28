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Электронное голосование по Конституции могут провести только в Москве
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РИА Новости

Электронное голосование по Конституции могут провести только в Москве

12:20 28.02.2020 (обновлено: 13:31 28.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть применено только в Москве, но в столице должны предоставить доказательства своей готовности к такому голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она пояснила, что традиционно единый портал государственных услуг будет применяться для подачи гражданами заявления на голосование по месту нахождения, а не для самого голосования.
"Что касается возможности применения дистанционного электронного голосования, это совершенно другое, это не наша инициатива была. Я так понимаю, что с такой инициативой вышли ряд депутатов, скорее всего, это Москва, поскольку ни в каких других регионах, кроме Москвы, возможности проводить электронное дистанционное голосование просто нет, никакой. Поскольку ни в одном из регионов помимо Москвы никаких пилотных проектов не применялось", - подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК.
Электронное дистанционное голосование впервые было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября 2019 года в трех округах Москвы.
Заседание ЦИК РФ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
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Как отметила Памфилова, ЦИК планирует получить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по дистанционному электронному голосованию только в марте.
"Может быть, только один или два эксперимента сможем провести в рамках единого дня голосования, если какие-то регионы будут готовы", - сказала председатель ЦИК.
Она отметила, что Москва получит возможность провести электронное голосование по поправкам в конституцию только в том случае, "если действительно представит все необходимые аргументы, что они действительно готовы", если провела работу над ошибками.
"Если мы будем уверены, что это действительно так, только в этом случае мы сможем, так сказать, дать добро. Если такой уверенности не будет, поскольку в любом случае, даже если вся ответственность будет возложена на саму Москву, отвечать придётся ЦИК, и мы к этому подойдем жёстко очень", - пояснила Памфилова.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФМоскваРоссияПолитика
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