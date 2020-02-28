Электронное голосование по Конституции могут провести только в Москве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование по поправкам в Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть применено только в Москве , но в столице должны предоставить доказательства своей готовности к такому голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она пояснила, что традиционно единый портал государственных услуг будет применяться для подачи гражданами заявления на голосование по месту нахождения, а не для самого голосования.

"Что касается возможности применения дистанционного электронного голосования, это совершенно другое, это не наша инициатива была. Я так понимаю, что с такой инициативой вышли ряд депутатов, скорее всего, это Москва, поскольку ни в каких других регионах, кроме Москвы, возможности проводить электронное дистанционное голосование просто нет, никакой. Поскольку ни в одном из регионов помимо Москвы никаких пилотных проектов не применялось", - подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК.

Электронное дистанционное голосование впервые было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября 2019 года в трех округах Москвы.

Как отметила Памфилова, ЦИК планирует получить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по дистанционному электронному голосованию только в марте.

"Может быть, только один или два эксперимента сможем провести в рамках единого дня голосования, если какие-то регионы будут готовы", - сказала председатель ЦИК.

Она отметила, что Москва получит возможность провести электронное голосование по поправкам в конституцию только в том случае, "если действительно представит все необходимые аргументы, что они действительно готовы", если провела работу над ошибками.