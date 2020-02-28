Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны . Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

По его словам, Северный морской путь находится под надежной защитой. Ежегодно Северный флот отрабатывает с ВДВ, ВКС и Силами специальных операций "оборону важных промышленных объектов и защиту экономических интересов России в Арктической зоне".

Министр подчеркнул, что укрепление войск в Арктике остается одним из приоритетов Минобороны.

"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе". Сергей Шойгу

В ближайшее время Северный флот получит первый атомный ракетный крейсер нового проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов", а до конца года — еще четыре надводных корабля, подлодки и катера, добавил Шойгу.