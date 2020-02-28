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2020-02-28T13:49+0300
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Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО
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РИА Новости

Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО

12:13 28.02.2020 (обновлено: 13:49 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
По его словам, Северный морской путь находится под надежной защитой. Ежегодно Северный флот отрабатывает с ВДВ, ВКС и Силами специальных операций "оборону важных промышленных объектов и защиту экономических интересов России в Арктической зоне".
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Министр подчеркнул, что укрепление войск в Арктике остается одним из приоритетов Минобороны.
"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
В ближайшее время Северный флот получит первый атомный ракетный крейсер нового проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов", а до конца года — еще четыре надводных корабля, подлодки и катера, добавил Шойгу.
"Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики", — заключил министр.
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