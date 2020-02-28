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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-28T12:10+0300
https://ria.ru/20200228/1565317020.html
Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564867865_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_27f765dd7f6c24fb37c0231f7d6d4d51.jpg
РИА Новости

Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности

12:10 28.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрогулочная яхта на Москве-реке
Прогулочная яхта на Москве-реке
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Власти Москвы объявили конкурс на заключение офсетного контракта, предполагающего создание или модернизацию на территории города производства продуктов питания для детей, беременных и кормящих женщин, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Стартовые условия конкурса – объем инвестиций не менее 2,1 миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта - 30,6 миллиарда рублей. На производстве будут изготавливаться 38 наименований продуктов питания: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь, а также сухая смесь. Поставка городу будет осуществляться с 2022 года в течение 8 лет, говорится в сообщении.
Офсетный контракт на закупку детского питания станет для столицы четвертым. Совокупный объем инвестиций по трем ранее подписанным контрактам составляет 9,8 миллиарда рублей, объем поставки – 41 миллиард рублей.
"Все заключенные ранее офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: их начальные (максимальные) цены в результате конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 31,6%", – приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
В пресс-службе напомнили, что первые два контракта Москва заключила в фармацевтике. В рамках этих контрактов в городе строятся новые заводы фармпрепаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Третий офсет, подписанный в конце 2019 года, предполагает создание в городе почти стопроцентно импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.
Офсетный контракт – это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель – стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории Москвы. Офсет заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения. В будущем, помимо здравоохранения и пищепрома, столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для ЖКХ, IT-оборудование, отмечается в сообщении.
Московский Кремль
19 февраля, 13:44Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
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