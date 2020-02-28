Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Власти Власти Москвы объявили конкурс на заключение офсетного контракта, предполагающего создание или модернизацию на территории города производства продуктов питания для детей, беременных и кормящих женщин, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Стартовые условия конкурса – объем инвестиций не менее 2,1 миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта - 30,6 миллиарда рублей. На производстве будут изготавливаться 38 наименований продуктов питания: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь, а также сухая смесь. Поставка городу будет осуществляться с 2022 года в течение 8 лет, говорится в сообщении.

Офсетный контракт на закупку детского питания станет для столицы четвертым. Совокупный объем инвестиций по трем ранее подписанным контрактам составляет 9,8 миллиарда рублей, объем поставки – 41 миллиард рублей.

"Все заключенные ранее офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: их начальные (максимальные) цены в результате конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 31,6%", – приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.

В пресс-службе напомнили, что первые два контракта Москва заключила в фармацевтике. В рамках этих контрактов в городе строятся новые заводы фармпрепаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Третий офсет, подписанный в конце 2019 года, предполагает создание в городе почти стопроцентно импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.