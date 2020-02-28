Власти назвали причину ЧП в петербургской квартире

Как сообщило в пятницу ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, в доме №15 на улице Замшина в коридоре двухкомнатной квартиры, где находится сейф с ружьем и патронами, произошел "хлопок без горения по неустановленной причине". Пострадал мужчина 1980 года рождения, который был госпитализирован с баротравмой. Ведомство уточняло, что в результате ЧП не пострадали строительные конструкции, однако в квартире выбиты оконные стекла и сломана межкомнатная дверь.