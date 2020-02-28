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Власти назвали причину ЧП в петербургской квартире
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РИА Новости

Власти назвали причину ЧП в петербургской квартире

12:09 28.02.2020 (обновлено: 12:13 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. ЧП в квартире в Калининском районе Петербурга, где после хлопка оказались выбиты стекла и сломана межкомнатная дверь, было, по предварительным данным, вызвано тем, что нетрезвый жилец поджег порох, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы районной администрации.
Как сообщило в пятницу ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, в доме №15 на улице Замшина в коридоре двухкомнатной квартиры, где находится сейф с ружьем и патронами, произошел "хлопок без горения по неустановленной причине". Пострадал мужчина 1980 года рождения, который был госпитализирован с баротравмой. Ведомство уточняло, что в результате ЧП не пострадали строительные конструкции, однако в квартире выбиты оконные стекла и сломана межкомнатная дверь.
"Мужчина, который, по предварительной информации, был пьян, поджег порох в квартире, который взорвался. Соседние квартиры не пострадали, эвакуация жильцов не проводилась", - рассказала представитель администрации Калининского района.
Ранее сообщалось, что пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКалининский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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