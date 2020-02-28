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Биография Роллана Мартиросова
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РИА Новости

Биография Роллана Мартиросова

12:06 28.02.2020 (обновлено: 12:07 28.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевГлавный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов
Главный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Гургенович Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве.
В 1959 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (ныне Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)).
С 1959 года начал трудовую деятельность на возглавляемом Павлом Сухим Государственном союзном заводе № 51 (после нескольких изменений названия, ныне "ОКБ Сухого", филиал "Компании "Сухой") в отделе перспективных проектов, где проработал до 1962 года на инженерных должностях и принимал непосредственное участие в разработках компоновок самолетов Су-15 и Су-7Б.
В 1962-1963 годах без отрыва от основной деятельности возглавлял общественное конструкторское бюро, которое в инициативном порядке разработало и представило в Министерство авиационной промышленности СССР эскизный проект вертикально взлетающего бомбардировщика. Впоследствии отдельные крупные конструктивные решения этого проекта были реализованы на самолетах Су-24, Су-25 и Су-27.
С 1963 года Мартиросов работал в отдел электрооборудования, где прошел путь от инженера-конструктора 3-й категории до начальника отдела. Участвовал в создании самолетов Су-7Б, Су-7БКЛ, Су-9, Су-11, Су-15, Т-4 ("сотка"), Су-24, Су-24М и Су-27 на этапе разработок, постройки, испытаний и внедрения в серийное производство.
В 1985 году был назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолете П-42, впоследствии получившим название Су-27. Его труд увенчался успехом. В 1986-1988 годах на самолете П-42 было установлено 27 мировых авиационных рекордов скороподъемности и высоты полета.
В 1991 году Мартиросов стал главным конструктором фронтового бомбардировщика Су- 34 (в 1999 году его должность стала называться главный конструктор-директор программы по теме 10 "В" ОАО "ОКБ Сухого"). Под его непосредственным техническим руководством были разработаны и воплощены основные технические решения самолета.
Мартиросов осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета и внедрения его в серийное производство на серийном заводе в Новосибирске (НАПО). В результате был создан комплекс, удовлетворяющий требованиям тактико-технического задания Министерства обороны Российской Федерации. На Су-34 летчиками Военно-воздушных сил РФ установлены семь мировых рекордов, не побитых до настоящего времени.
В дальнейшем главный конструктор Су-34 обеспечивал техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета Су-34 в рамках государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации.
Роллан Мартиросов – Герой Труда Российской Федерации, Почетный авиастроитель. Награжден орденами Дружбы (1999), "Знак Почета", Александра Невского (2016).
27 февраля 2020 года Роллан Мартиросов скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Су-24МСу-27Су-34Московский авиационный институтОКБ СухогоСправки
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