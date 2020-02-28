Биография Роллана Мартиросова

В 1959 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (ныне Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)).

С 1959 года начал трудовую деятельность на возглавляемом Павлом Сухим Государственном союзном заводе № 51 (после нескольких изменений названия, ныне "ОКБ Сухого" , филиал "Компании "Сухой") в отделе перспективных проектов, где проработал до 1962 года на инженерных должностях и принимал непосредственное участие в разработках компоновок самолетов Су-15 и Су-7Б.

В 1962-1963 годах без отрыва от основной деятельности возглавлял общественное конструкторское бюро, которое в инициативном порядке разработало и представило в Министерство авиационной промышленности СССР эскизный проект вертикально взлетающего бомбардировщика. Впоследствии отдельные крупные конструктивные решения этого проекта были реализованы на самолетах Су-24, Су-25 и Су-27.

С 1963 года Мартиросов работал в отдел электрооборудования, где прошел путь от инженера-конструктора 3-й категории до начальника отдела. Участвовал в создании самолетов Су-7Б, Су-7БКЛ, Су-9, Су-11, Су-15, Т-4 ("сотка"), Су-24, Су-24М и Су-27 на этапе разработок, постройки, испытаний и внедрения в серийное производство.

В 1985 году был назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолете П-42, впоследствии получившим название Су-27. Его труд увенчался успехом. В 1986-1988 годах на самолете П-42 было установлено 27 мировых авиационных рекордов скороподъемности и высоты полета.

В 1991 году Мартиросов стал главным конструктором фронтового бомбардировщика Су- 34 (в 1999 году его должность стала называться главный конструктор-директор программы по теме 10 "В" ОАО "ОКБ Сухого"). Под его непосредственным техническим руководством были разработаны и воплощены основные технические решения самолета.

Мартиросов осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета и внедрения его в серийное производство на серийном заводе в Новосибирске (НАПО). В результате был создан комплекс, удовлетворяющий требованиям тактико-технического задания Министерства обороны Российской Федерации. На Су-34 летчиками Военно-воздушных сил РФ установлены семь мировых рекордов, не побитых до настоящего времени.

В дальнейшем главный конструктор Су-34 обеспечивал техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета Су-34 в рамках государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации.

27 февраля 2020 года Роллан Мартиросов скончался