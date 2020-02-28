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Умер конструктор истребителя Су-34 Роллан Мартиросов
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РИА Новости

Умер конструктор истребителя Су-34 Роллан Мартиросов

11:40 28.02.2020 (обновлено: 14:06 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлавный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов
Главный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, спроектировавший многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
Ему было 84 года. Дата и место похорон пока не известны.
Роллан Мартиросов пришел на работу в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института имени Орджоникидзе.
Прошел путь от инженера до главного конструктора, внес большой вклад в разработку и серийное освоение Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.
Под его руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. На самолетах этого типа летчики ВВС установили семь мировых рекордов, не побитых до настоящего времени, заявляют на "Сухом".
В последние годы жизни Мартиросов прорабатывал дальнейшие технические улучшения Су-34.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей.
Среди особенностей самолета — дальность полета до четырех тысяч километров, максимальная скорость до 1,9 тысячи километров в час, а также новейшая система управления вооружением.
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