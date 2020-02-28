Умер конструктор истребителя Су-34 Роллан Мартиросов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, спроектировавший многофункциональный истребитель-бомбардировщик В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, спроектировавший многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 , сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Ему было 84 года. Дата и место похорон пока не известны.

Роллан Мартиросов пришел на работу в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института имени Орджоникидзе.

Прошел путь от инженера до главного конструктора, внес большой вклад в разработку и серийное освоение Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.

Под его руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. На самолетах этого типа летчики ВВС установили семь мировых рекордов, не побитых до настоящего времени, заявляют на "Сухом".

В последние годы жизни Мартиросов прорабатывал дальнейшие технические улучшения Су-34.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей.