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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:42+0300
https://ria.ru/20200228/1565316753.html
В СФ объяснили, почему конфликт России и НАТО в Сирии маловероятен
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199208_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_2cc6cc963ba8f0cc43ac7a8a2e041506.jpg
РИА Новости

В СФ объяснили, почему конфликт России и НАТО в Сирии маловероятен

12:06 28.02.2020 (обновлено: 13:42 28.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Столкновение вооруженных сил России и НАТО в Сирии маловероятно, никто не пойдет против ядерной державы, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.
"Сам факт произошедшего свидетельствует о двоякой политике Турции в Сирии. Часть территории САР исторически рассматривается в Анкаре как часть Османской империи, и в Турции достаточно много людей, поддерживающих политику президента Тайипа Эрдогана по экспансивному захвату приграничных сирийских провинций", - отметил сенатор.
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При этом остаются интересы по обогащению за счёт сирийской нефти, решению проблем с курдами и расширению влияния в регионе за счёт поддержки движения "Братьев-мусульман"*, сказал парламентарий.
"То, что Эрдоган решился на жёсткий шаг, отчасти примером послужил стандарт поведения американцев. Заявления Трампа не должны вызывать у турок иллюзий, ответные меры уже приняты, и Россия будет отстаивать свои интересы", - подчеркнул Кондратьев.
Ранее Эрдоган заявил, что пока не получил от США необходимой поддержки по ситуации с Идлибом, рассчитывает еще раз обсудить это со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Вместе с тем, США уже выразили обеспокоенность в связи с событиями в САР.
"Вмешательство НАТО в действия России путём боестолкновений между войсками коалиций вряд ли возможно. Столкнуться с ядерной державой на фоне шантажа мигрантами, скорее, приведёт к понуждению партнёрами по НАТО к решению проблем переговорным путём", - сказал политик.
Он напомнил, что когда 24 ноября 2015 года был сбит русский СУ-24, "(Йенс) Столтенберг, заикаясь, уговаривал руководство России не допустить ответных шагов на основании казус белли". При этом не стоит исключать "демагогоческой болтовни" со стороны западного сообщества с "попытками давления экономическими и политическими мерами по принуждению России отступить и сдать Асада", заключил Кондратьев.
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Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиация ВКС России в районе Бехуна не применялись.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Обострение ситуации в ИдлибеСовет Федерации РФНАТОСШААлексей КондратьевВойна в СирииСирияРоссияВ мире
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