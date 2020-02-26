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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T14:26+0300
https://ria.ru/20200226/1565231198.html
Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом
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РИА Новости

Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом

14:26 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не получил от США необходимой поддержки по ситуации с Идлибом, рассчитывает еще раз обсудить это со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана. Его цитирует телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, В США на данный момент нет систем ПВО Patriot, которые они могли бы поставить в Турцию.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда уже наш верховный конкретно скажет, этому продавцу помидоров, где его законное место. Что всё "ходить вокруг, да около"...
26 февраля, 14:51
Константин Иванов
1730001
100% темнит !
26 февраля, 14:32
troshkin73
1010000
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