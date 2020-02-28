Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

На заседании коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.