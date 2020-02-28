Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии министерства обороны РФ.
На заседании коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
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