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Новое оружие России
2020-02-28T12:06+0300
https://ria.ru/20200228/1565316541.html
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/78/1562777802_0:143:2935:1794_1036x0_80_0_0_4e27eb84be4d6de1dec0b6a250adde43.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

12:03 28.02.2020 (обновлено: 12:06 28.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии министерства обороны РФ.
На заседании коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
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Новое оружие РоссииСеверный флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияБезопасностьВ мире
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