RT опубликовал новый эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Телеканал RT опубликовал еще одну историю в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Героиней выпуска стала жительница блокадного Ленинграда Зоя Романенко.
14 февраля, 13:30#ПочтаПобеды. Ветеран ждет истории зрителей RT
Когда началась Великая отечественная война, ей было шестнадцать лет. Под Ленинградом Зоя Павловна пережила самую страшную зиму блокады. Отец умер от голода у нее на руках. Следом за ним скончались мама и бабушка.
Зоя Павловна прошла курсы Красного Креста и стала медсестрой в военно-полевом госпитале. Вместе с Красной армией она прошла всю войну, а победу встретила в Германии.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев. RT передаст их адресатам.
Письмо Зое Павловне Романенко можно отправить по адресу 111020, Москва, ул. Боровая 3/1.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.