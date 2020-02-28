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2020-02-28T11:59+0300
https://ria.ru/20200228/1565316251.html
RT опубликовал новый эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды
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РИА Новости

RT опубликовал новый эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды

11:59 28.02.2020
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Телеканал RT опубликовал еще одну историю в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Героиней выпуска стала жительница блокадного Ленинграда Зоя Романенко.
Ветеран Константин Федорович Мелешко
14 февраля, 13:30
#ПочтаПобеды. Ветеран ждет истории зрителей RT
Когда началась Великая отечественная война, ей было шестнадцать лет. Под Ленинградом Зоя Павловна пережила самую страшную зиму блокады. Отец умер от голода у нее на руках. Следом за ним скончались мама и бабушка.
Зоя Павловна прошла курсы Красного Креста и стала медсестрой в военно-полевом госпитале. Вместе с Красной армией она прошла всю войну, а победу встретила в Германии.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев. RT передаст их адресатам.
Письмо Зое Павловне Романенко можно отправить по адресу 111020, Москва, ул. Боровая 3/1.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.
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25 февраля, 19:4775 лет Победы - Радио Sputnik
Ветераны прочли письмо писателя Фихтенберга в рамках #ПочтаПобеды
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Телеканал RTБлокада Ленинграда (1941-1944)Великая Отечественная война (1941-1945)МедиаОбщество
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