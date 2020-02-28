Кузнецова предложит ввести бесплатный скрининг на СМА для младенцев

"В скрининг бесплатный не входит СМА. Мы сейчас выступаем за то, чтобы это было введено в бесплатный скрининг новорожденных... Выявить это заболевание как можно раньше, чтобы сразу его ввести в реестре. Ведь порой ребёнка таскают по различным обследованиям, а нужно срочно лечить и вводить препараты, потому что чем раньше начнут лечение, тем лучше",- сказала Кузнецова журналистам.