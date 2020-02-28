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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:57+0300
https://ria.ru/20200228/1565316060.html
Глава дипслужбы ЕС призвал прекратить эскалацию ситуации в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Глава дипслужбы ЕС призвал прекратить эскалацию ситуации в Идлибе

11:57 28.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг сирийского Идлиба угрожает перерасти в масштабную открытую международную военную конфронтацию, необходимо немедленно остановить эскалацию, заявил в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Продолжающаяся эскалация должна быть немедленно прекращена. Существует опасность обвала ситуации до крупной открытой международной военной конфронтации. Все это также несет невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население", - сказал Боррель.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Вчера, 11:13Обострение ситуации в Идлибе
Эксперт оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь, обстрелу подверглись турецкие военные. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Вчера, 10:50Обострение ситуации в Идлибе
В Госдуме прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в ИдлибеЖозеп БоррельВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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