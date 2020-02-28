Ульяновских школьников проверят из-за сообщения о туберкулезе у повара

САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Все ученики и педагоги школы в Все ученики и педагоги школы в Ульяновске направлены на обследование после сообщений о том, что у работника пищеблока нашли открытую форму туберкулеза, сообщает в пятницу пресс-служба горадминистрации.

Ранее в социальных сетях жители города сообщили о том, что в школе № 41 у повара обнаружили открытую форму туберкулеза.

"Всем учащимся школы и педагогическим работникам назначено обследование, а именно проведение флюорографии и диагностической процедуры "диаскин-тест", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, в связи со случившимся был незамедлительно полностью заменен состав работников пищеблока школы, а также проведена дезинфекция помещений. В администрации также уточнили, что в случае необходимости медиками будет назначено дополнительное профилактическое лечение, бесплатные препараты будут предоставлены минздравом региона.