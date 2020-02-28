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Теплоснабжение
2020-02-28T11:40+0300
https://ria.ru/20200228/1565315019.html
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2019 году выросла на 14,3%
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РИА Новости

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2019 году выросла на 14,3%

11:40 28.02.2020
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2019 году выросла на 14,3% по сравнению с 2018 годом и составила 81,93 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Выручка "Интер РАО" выросла на 7,2%, до 1,032 триллиона рублей. EBITDA составила 141,547 миллиарда рублей, увеличившись на 16,7%. Операционная прибыль выросла на 12,6%, до 98,3 миллиарда рублей; прибыль до налогообложения - на 12,6%, до 103,8 миллиарда рублей.
Как отмечает компания, на положительную динамику финансовых результатов повлияли ввод в эксплуатацию новых станций в 2018-2019 году, рост платы за мощность по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед (РСВ), увеличение цен для конечных потребителей в сбытовом сегменте и объёма продаж в трейдинговом сегменте.
EBITDA показала значительный прирост в сегментах электрогенерации в РФ (на 32,4%), теплогенерации в РФ (на 10,9%) и трейдинга (на 9,8%). Компания поясняет, что улучшение показателя в трейдинге в основном достигнуто за счёт увеличения объёмов поставок в Польше, а также по направлениям Литвы, Грузии и Украины в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры.
Томск
26 февраля, 16:00Теплоснабжение
"Интер РАО" стала единственным владельцем "Томскэнергосбыта"
Операционные расходы компании возросли на 6,8% и составили 946 миллиардов рублей, что ниже динамики роста выручки. В частности, произошел рост расходов на покупную электроэнергию и мощность на 11,4%, до 414,2 миллиарда рублей. Это обусловлено ростом цен на мощность (преимущественно за счёт сектора ДПМ), а также увеличением объёмов закупаемой электроэнергии и рыночных цен, началом работы гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании в регионах) в Вологодской и Владимирской областях.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 31,9 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.
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ТеплоснабжениеРоссия
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