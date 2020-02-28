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Великий герцог Люксембурга приедет в Москву на День Победы
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РИА Новости

Великий герцог Люксембурга приедет в Москву на День Победы

11:39 28.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВоенный парад на Красной площади
Военный парад на Красной площади
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Военный парад на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Великий герцог Люксембурга Анри приедет на празднование 9 мая в Москве, сказал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн.
Ранее посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер сообщил, что великий герцог Люксембурга Анри получил от российской стороны приглашение посетить мероприятия 9 мая по случаю Дня Победы в Москве.
"Я могу вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 мая в Москву", - сказал Ассельборн перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В свою очередь Лавров отметил, что РФ рассчитывает на приезд великого герцога Анри на торжества в честь 75-летия Победы.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
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Жан АссельборнДень ПобедыПарад ПобедыСергей ЛавровЛюксембург (государство)В мире
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