Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" за 2019 год выросла на 6,3%

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" в 2019 году выросла на 6,3% в годовом выражении, до 77,8 миллиарда кВт.ч., говорится в сообщении компании.

В четвертом квартале 2019 года выработка составила 21,9 миллиарда кВт.ч., что на 9,5% больше, чем в четвертом квартале 2018 года.

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) группы в 2019 году составила 64,2 миллиарда кВт.ч. (рост на 10,1% год к году), при этом выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях (ТЭС) снизилась на 8,7%, составив 13,6 миллиарда кВт.ч. Отмечается, что снижение выработки электроэнергии ТЭС группы обусловлено увеличением энергоотдачи ГЭС Ангарского каскада.

Отпуск тепла в прошлом году снизился на 2,2% год к году и составил 27,3 миллиона Гкал. На снижение выработки тепла повлияли погодные условия - среднемесячная температура в зимние месяцы в начале 2019 года была выше, чем за аналогичный период 2018 года.