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Теплоснабжение
2020-02-28T11:36+0300
https://ria.ru/20200228/1565314860.html
Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" за 2019 год выросла на 6,3%
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РИА Новости

Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" за 2019 год выросла на 6,3%

11:36 28.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" в 2019 году выросла на 6,3% в годовом выражении, до 77,8 миллиарда кВт.ч., говорится в сообщении компании.
В четвертом квартале 2019 года выработка составила 21,9 миллиарда кВт.ч., что на 9,5% больше, чем в четвертом квартале 2018 года.
Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) группы в 2019 году составила 64,2 миллиарда кВт.ч. (рост на 10,1% год к году), при этом выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях (ТЭС) снизилась на 8,7%, составив 13,6 миллиарда кВт.ч. Отмечается, что снижение выработки электроэнергии ТЭС группы обусловлено увеличением энергоотдачи ГЭС Ангарского каскада.
Отпуск тепла в прошлом году снизился на 2,2% год к году и составил 27,3 миллиона Гкал. На снижение выработки тепла повлияли погодные условия - среднемесячная температура в зимние месяцы в начале 2019 года была выше, чем за аналогичный период 2018 года.
31 мая 2019, 17:15Теплоснабжение
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7%
"Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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ТеплоснабжениеEn+ Group
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