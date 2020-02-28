Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T11:30+0300
https://ria.ru/20200228/1565314613.html
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины

11:30 28.02.2020
1462
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тридцатилетнего мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины, чье тело с ножевыми ранениями нашли в среду на съёмной квартире в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее СК сообщал, что 26 февраля в съёмной посуточно квартире, расположенной по Химкинскому бульвару, было обнаружено тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что потерпевшая оказывала услуги интимного характера.
"Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска на территории Московской области задержан 30-летний подозреваемый в совершении указанного преступления", - сказала Иванова.
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
21 февраля, 08:00
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек
610061
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Полицейские в метро
В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу
Врач
Врачи рассказали о состоянии тяжело раненной отцом в Липецке девочки
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве убили женщину в съемной квартире
Пассажирский самолет Boeing 777
Boeing экстренно сел во Внуково из-за треснувшего лобового стекла
Антенны радиоинтерферометра
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Скорая помощь
На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Власти назвали причину ЧП в петербургской квартире
Большой Москворецкий мост
Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в Москве
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция ответственна за гибель своих военных в Идлибе, считает эксперт
Молоток в зале судебных заседаний
В Марий Эл осудили девушек-подростков, зарезавших мужчину
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния