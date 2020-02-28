В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины

Ранее СК сообщал, что 26 февраля в съёмной посуточно квартире, расположенной по Химкинскому бульвару, было обнаружено тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что потерпевшая оказывала услуги интимного характера.