В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины

Ранее СК сообщал, что 26 февраля в съёмной посуточно квартире, расположенной по Химкинскому бульвару, было обнаружено тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что потерпевшая оказывала услуги интимного характера.
"Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска на территории Московской области задержан 30-летний подозреваемый в совершении указанного преступления", - сказала Иванова.
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.