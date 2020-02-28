Порошенко пришел в Госбюро расследований Украины на допрос

"Мы, как я и обещал вчера, сегодня (в пятницу – ред.) пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признаки политического преследования", - сказал Порошенко перед тем, как зайти в здание. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".