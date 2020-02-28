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Порошенко пришел в Госбюро расследований Украины на допрос
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РИА Новости
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Порошенко пришел в Госбюро расследований Украины на допрос

11:24 28.02.2020 (обновлено: 11:42 28.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу самостоятельно пришел на допрос в Государственное бюро расследований, несмотря на решение суда о его принудительном приводе.
Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро расследований Украины. Адвокат объяснил это тем, что экс-президент находился за границей. После этого на сайте канала "112.Украина" была опубликована фотокопия судебного решения, согласно которому суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля. Порошенко пообещал прийти самостоятельно.

"Мы, как я и обещал вчера, сегодня (в пятницу – ред.) пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признаки политического преследования", - сказал Порошенко перед тем, как зайти в здание. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

При этом он отметил, что пришел на допрос самостоятельно, без привода.
Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что экс-президента в пятницу вызвали на допрос по делу, касающемуся назначения судей.
У здания ведомства сторонники Порошенко из его партии "Европейская солидарность" проводят митинг. Они высказывают поддержку бывшему главе государства.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах.
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