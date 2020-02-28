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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:13+0300
https://ria.ru/20200228/1565313767.html
Эксперт оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:217:3072:1945_1036x0_80_0_0_c463827ee2565dffe3dea553e70d0559.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Идлибе

11:13 28.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вмешательство блока НАТО и в том числе США в разгорающийся турецко-сирийский конфликт в Идлибе маловероятен, заявил РИА Новости в пятницу, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Twitter, что Совет НАТО в пятницу проведет по просьбе Турции консультации на уровне послов стран-членов Альянса по ситуации в Сирии. При этом постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон заявила журналистам, что страны Альянса пока не обсуждают задействование пятой статьи Договора о коллективной обороне в связи со сложившейся ситуацией.
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"Я очень сомневаюсь, что НАТО станут туда вмешиваться. Не думаю, что Эрдоган пойдет на то, что американцы начнут оказывать ему военную поддержку и воевать с Асадом", - сказал Бужинский.
При этом эксперт отметил, что ситуация остается крайне нестабильной и исключать различных вариантов развития конфликта, в том числе прямого столкновения РФ и Турции, в Идлибе нельзя.
"Не знаю, удастся ли договориться России и Турции – это все очень зыбко. Хотелось бы, чтобы договорились, конечно. Разумный вариант выхода из сложившейся ситуации – хотя бы в минимальном объеме выполнить договоренности, достигнутые в Сочи: разблокировать трассу Дамаск-Алеппо, которую опять перерезали радикалы, и, самое главное, каким-то образом перестать Эрдогану поддерживать "ан-Нусру"* " - добавил собеседник агентства.
Владимир Джабаров
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Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиации ВКС России в районе Бехуна не было.
Как ранее рассказывали РИА Новости сирийские военнослужащие, отступающие боевики "прикрываются" турецкими военными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииЕвгений БужинскийВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОТурцияСирияЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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