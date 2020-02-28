В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети

АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турецкие пользователи продолжают испытывать сложности с доступом к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube после сообщения о гибели 33 турецких военных в сирийском Турецкие пользователи продолжают испытывать сложности с доступом к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube после сообщения о гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиация ВКС России в районе Бехуна не применялись.

Проблемы с доступом в соцсети в Турции начались ночью после первых сообщений о гибели военных. В корпункте РИА Новости в Анкаре по состоянию на 10.40 мск по-прежнему отсутствует доступ к наиболее популярным социальным сетям. Ранее турецкие власти блокировали доступ к соцсетям после крупных терактов и во время попытки переворота в июле 2016 года.

По данным сервиса Downdetector, проблемы также с доступом к крупным провайдерам мобильного интернета и Google.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.