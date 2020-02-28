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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:11+0300
https://ria.ru/20200228/1565313495.html
В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112443_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_7439fed71634aef734a0357eee13e587.jpg
РИА Новости

В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети

11:06 28.02.2020 (обновлено: 11:11 28.02.2020)
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© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File PhotoЛоготипы Twitter и Facebook
Логотипы Twitter и Facebook
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File Photo
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турецкие пользователи продолжают испытывать сложности с доступом к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube после сообщения о гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиация ВКС России в районе Бехуна не применялись.
Проблемы с доступом в соцсети в Турции начались ночью после первых сообщений о гибели военных. В корпункте РИА Новости в Анкаре по состоянию на 10.40 мск по-прежнему отсутствует доступ к наиболее популярным социальным сетям. Ранее турецкие власти блокировали доступ к соцсетям после крупных терактов и во время попытки переворота в июле 2016 года.
По данным сервиса Downdetector, проблемы также с доступом к крупным провайдерам мобильного интернета и Google.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииFacebookИдлиб (мухафаза)InstagramYouTubeТурцияTwitterВ мире
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