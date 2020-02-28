В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по

Происшествие случилось на улице Замшина, 15. Взрыв произошел на третьем этаже в коридоре двухкомнатной квартиры, где находится сейф с ружьем и патронами.