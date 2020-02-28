В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Происшествие случилось на улице Замшина, 15. Взрыв произошел на третьем этаже в коридоре двухкомнатной квартиры, где находится сейф с ружьем и патронами.
"Строительные конструкции не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь", - информирует ведомство.
По информации городского управления МЧС, пострадавший мужчина 1980 года рождения госпитализирован с баротравмой.
3 августа 2019, 23:51ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб