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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
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РИА Новости

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

11:05 28.02.2020 (обновлено: 11:56 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Происшествие случилось на улице Замшина, 15. Взрыв произошел на третьем этаже в коридоре двухкомнатной квартиры, где находится сейф с ружьем и патронами.
"Строительные конструкции не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь", - информирует ведомство.
По информации городского управления МЧС, пострадавший мужчина 1980 года рождения госпитализирован с баротравмой.
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