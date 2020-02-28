На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей

БАРНАУЛ, 28 фев - РИА Новости. Замминистра здравоохранения на Замминистра здравоохранения на Алтае , где произошло массовое отравление 30 детей в школе-интернате, уволилась, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

В начале февраля в больницу с подозрением на аденовирус - инфекционное заболевание, которое относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, - были госпитализированы 30 детей. Они почувствовали себя плохо после поездки на турбазу. Позже врачи выписали всех школьников.

"Я изучил выводы комиссии и готов озвучить итоговые решения. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и. о. министра образования Ольга Саврасова. Замминистра здравоохранения Александра Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Виктором Затеевым - он также написал заявление и будет уволен", - цитирует пресс-служба главу республики Олега Хорохордина.

Отмечается, что причиной произошедшего стало несвоевременное введение карантина в учреждении.

По данным прокуратуры, с 6 по 10 февраля 2020 года в медучреждение было доставлено 30 детей, в том числе у 17 несовершеннолетних диагностирована норовирусная инфекция. При этом жалобы от детей на плохое самочувствие медработнику и воспитателям стали поступать 5 февраля. Ответственные должностные лица регионального управления Роспотребнадзора в течение первых двух часов не проинформировали о первых заболевших - это было сделано только 6 февраля.