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На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
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РИА Новости

На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей

11:02 28.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 фев - РИА Новости. Замминистра здравоохранения на Алтае, где произошло массовое отравление 30 детей в школе-интернате, уволилась, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.
В начале февраля в больницу с подозрением на аденовирус - инфекционное заболевание, которое относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, - были госпитализированы 30 детей. Они почувствовали себя плохо после поездки на турбазу. Позже врачи выписали всех школьников.
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"Я изучил выводы комиссии и готов озвучить итоговые решения. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и. о. министра образования Ольга Саврасова. Замминистра здравоохранения Александра Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Виктором Затеевым - он также написал заявление и будет уволен", - цитирует пресс-служба главу республики Олега Хорохордина.
Отмечается, что причиной произошедшего стало несвоевременное введение карантина в учреждении.
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По данным прокуратуры, с 6 по 10 февраля 2020 года в медучреждение было доставлено 30 детей, в том числе у 17 несовершеннолетних диагностирована норовирусная инфекция. При этом жалобы от детей на плохое самочувствие медработнику и воспитателям стали поступать 5 февраля. Ответственные должностные лица регионального управления Роспотребнадзора в течение первых двух часов не проинформировали о первых заболевших - это было сделано только 6 февраля.
Прокуратура республики провела проверку, в результате которой стало известно, что руководство интерната не приняло своевременно меры по изоляции первых заболевших, кроме того, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части дезинфекции и организации питания. Правоохранители также проводят уголовно-процессуальные проверки на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями УК ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ("Халатность").
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайПроисшествия
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