Сенаторы проверят готовность школ предоставить горячее питание детям

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сенаторы будут мониторить образовательные учреждения в регионах по готовности к тому, чтобы предоставлять горячее питание ученикам младших классов, сообщила председатель комитета Сенаторы будут мониторить образовательные учреждения в регионах по готовности к тому, чтобы предоставлять горячее питание ученикам младших классов, сообщила председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко

"К сожалению, не все регионы готовы к тому, чтобы детское питание в полном объёме сразу после вступления в силу законопроекта было предоставлено детям, по разным причинам", - отметила Святенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она уточнила, что где-то не готовы пищеблоки, а где-то нет доготовочных цехов, есть вопросы с помещениями. По этой причине в законе предусмотрен переходный период.

"На последнем заседании Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение всем сенаторам провести такую работу в своих регионах и провести мониторинг образовательных учреждений на предмет готовности, либо чтобы уже было понятно, в какой срок те или иные образовательные учреждения регионов будут готовы к тому, чтобы в полном объёме перейти на горячее питание младших классов ", - добавила сенатор.