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Сенаторы проверят готовность школ предоставить горячее питание детям
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РИА Новости

Сенаторы проверят готовность школ предоставить горячее питание детям

11:00 28.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сенаторы будут мониторить образовательные учреждения в регионах по готовности к тому, чтобы предоставлять горячее питание ученикам младших классов, сообщила председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко.
"К сожалению, не все регионы готовы к тому, чтобы детское питание в полном объёме сразу после вступления в силу законопроекта было предоставлено детям, по разным причинам", - отметила Святенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что где-то не готовы пищеблоки, а где-то нет доготовочных цехов, есть вопросы с помещениями. По этой причине в законе предусмотрен переходный период.
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"На последнем заседании Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение всем сенаторам провести такую работу в своих регионах и провести мониторинг образовательных учреждений на предмет готовности, либо чтобы уже было понятно, в какой срок те или иные образовательные учреждения регионов будут готовы к тому, чтобы в полном объёме перейти на горячее питание младших классов ", - добавила сенатор.
Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что с 1 сентября 68 регионов России готовы обеспечивать школьников начальных классов горячим питанием.
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Инна СвятенкоПавел ЗеньковичСовет Федерации РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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