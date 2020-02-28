В Госдуме прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Инцидент в Идлибе не приведет к прямому столкновению между Россией и Турцией, при этом ситуацию в Сирии нужно обсудить за столом переговоров, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Я не думаю, что до столкновения дойдет, все-таки у нас коммуникации остались по линии министерства обороны, министерства иностранных дел", - сказал Красов.
Он добавил, что странам, участвующим в сирийском урегулировании, необходимо сесть за стол переговоров и обсудить взятые на себя обязательства.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиация ВКС России в районе Бехуна не применялись.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.