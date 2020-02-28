Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:09+0300
https://ria.ru/20200228/1565312613.html
В Госдуме прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/104996/60/1049966096_0:53:2261:1325_1036x0_80_0_0_0d04725e2c61dec1bc2d3116112aface.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

10:50 28.02.2020 (обновлено: 11:09 28.02.2020)
3685
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Инцидент в Идлибе не приведет к прямому столкновению между Россией и Турцией, при этом ситуацию в Сирии нужно обсудить за столом переговоров, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Я не думаю, что до столкновения дойдет, все-таки у нас коммуникации остались по линии министерства обороны, министерства иностранных дел", - сказал Красов.
Он добавил, что странам, участвующим в сирийском урегулировании, необходимо сесть за стол переговоров и обсудить взятые на себя обязательства.
Владимир Джабаров
Вчера, 09:48Обострение ситуации в Идлибе
В Совфеде призвали Турцию прекратить прикрывать террористов в Идлибе
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиация ВКС России в районе Бехуна не применялись.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
27 февраля, 20:01Обострение ситуации в Идлибе
Небензя назвал единственное долгосрочное решение проблемы Идлиба
20622012
Обсудить 4
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииАндрей КрасовВоздушно-космические силы РоссииСергей ЛавровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госдума РФВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу
28 февраля, 11:15
Barbie
1000000
Рекомендуем
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Эксперт оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Идлибе
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турция забыла, что находится в Сирии незаконно, считает эксперт
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция ответственна за гибель своих военных в Идлибе, считает эксперт
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал единственное долгосрочное решение проблемы Идлиба
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Анкара заявила о необходимости объявления бесполетной зоны над Идлибом
Логотипы Twitter и Facebook
В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде предостерегли от конфликта между Россией и Турцией в Сирии
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Сирийский правозащитник назвал действия Турции в САР оккупацией
Вид на Анкару, Турция
Посольство рассказало об охране российских загранучреждений в Турции
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Источник рассказал о реакции Греции на заявление Турции о беженцах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния