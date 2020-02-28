В Азове до конца дня завершат выплаты жильцам дома после ЧП

"На сегодняшний день из всех жителей дома не получили выплаты только 12 человек, но в администрации города заверили, что и им средства будут выплачены до конца текущего дня", - сказал Артемов.

Все жильцы дома получают единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей суммарно из муниципального и регионального бюджетов. Кроме того, по его информации, 13 человек получают выплату в 100 тысяч рублей за полную утрату имущества и пять человек по 50 тысяч рублей за частичную.