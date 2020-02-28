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В Азове до конца дня завершат выплаты жильцам дома после ЧП
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РИА Новости

В Азове до конца дня завершат выплаты жильцам дома после ЧП

10:48 28.02.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Все жильцы многоквартирного дома в городе Азове Ростовской области, где произошел хлопок, получат выплаты до конца текущего дня, сообщил журналистам замгубернатора Вадим Артемов.
По поручению главы региона Василия Голубева в пятницу он посетил жильцов дома, где произошло ЧП.
"На сегодняшний день из всех жителей дома не получили выплаты только 12 человек, но в администрации города заверили, что и им средства будут выплачены до конца текущего дня", - сказал Артемов.
Все жильцы дома получают единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей суммарно из муниципального и регионального бюджетов. Кроме того, по его информации, 13 человек получают выплату в 100 тысяч рублей за полную утрату имущества и пять человек по 50 тысяч рублей за частичную.
Семьи погибших получили по 1 миллиону рублей, пострадавшей азовчанке на счет перечислено 400 тысяч рублей.
Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на улице Павлова 22 февраля, два человека погибли, еще один пострадал. Повреждения получили 13 квартир. Около 70 человек были эвакуированы.
Следователи на месте гибели двух человек в результате хлопка газа в Азове
22 февраля, 13:31
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