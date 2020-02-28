Турция забыла, что находится в Сирии незаконно, считает эксперт

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турция , апеллируя к НАТО из-за потерь в сирийском Идлибе , забывает о том, что ее войска непонятно по какой причине находятся на территории независимой страны, дальнейшие события вокруг данной ситуации могут развиваться непредсказуемо, заявил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.

"Ситуация, действительно, крайне обострилась. Как известно, тут любое неосторожное решение может вызвать весьма нежелательные последствия, поскольку, раз уж произошел серьезнейший обмен ударами непосредственно между сирийской и турецкой армиями, то мы видим последствия, как турки в очередной раз бросаются к НАТО и говорят, что это же фактически удар по союзнику по НАТО. Требуют солидарного ответа альянса, забывая о том, что удар то произошел не на территории Турции, а на территории абсолютно независимой страны, которую непонятно по какой причине занимают иностранные войска", - сказал Фитин РИА Новости.

"Развитие событий, конечно, непредсказуемое, может быть самым неожиданным. Тем более, что в Турции Эрдоган провел заседание совета безопасности длительное и чуть ли не его представители заявили уже, что они будут рассматривать сирийскую армию как вражескую, тем самым давая зеленый свет любым актам агрессии против Сирии", - отметил эксперт, добавив, что сложившаяся ситуация вызывает большие опасения.

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых, согласно данным турецкой стороны, там "не было и не должно было находиться". После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС России районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась.

По мнению Фитина, Москва может повлиять на сложившуюся ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию частично, так как не все зависит от России.

"К сожалению, не все зависит от Москвы. Это же турецкая сторона может предпринять агрессивные действия, которые приведут к весьма серьезным столкновениям (с сирийской армией). Поэтому Москва может говорить с Дамаском и пытаться регулировать, воздействовать на него с тем, чтобы со стороны Сирии не предпринимались какие-то новые вооруженные акции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очень трудно судить о том, что может предпринять Турция.

В госдепе США сообщили РИА Новости, что США крайне обеспокоены ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, выражают поддержку своему союзнику по НАТО и призывают к незамедлительному прекращению наступлений. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны конфликта к сдержанности, а также заявил, что Совет НАТО в пятницу проведет консультации на уровне послов стран-членов Альянса по данной ситуации. Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал к немедленному прекращению огня на северо-западе Сирии в свете последней эскалации.