Турция забыла, что находится в Сирии незаконно, считает эксперт

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турция, апеллируя к НАТО из-за потерь в сирийском Идлибе, забывает о том, что ее войска непонятно по какой причине находятся на территории независимой страны, дальнейшие события вокруг данной ситуации могут развиваться непредсказуемо, заявил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
"Ситуация, действительно, крайне обострилась. Как известно, тут любое неосторожное решение может вызвать весьма нежелательные последствия, поскольку, раз уж произошел серьезнейший обмен ударами непосредственно между сирийской и турецкой армиями, то мы видим последствия, как турки в очередной раз бросаются к НАТО и говорят, что это же фактически удар по союзнику по НАТО. Требуют солидарного ответа альянса, забывая о том, что удар то произошел не на территории Турции, а на территории абсолютно независимой страны, которую непонятно по какой причине занимают иностранные войска", - сказал Фитин РИА Новости.
"Развитие событий, конечно, непредсказуемое, может быть самым неожиданным. Тем более, что в Турции Эрдоган провел заседание совета безопасности длительное и чуть ли не его представители заявили уже, что они будут рассматривать сирийскую армию как вражескую, тем самым давая зеленый свет любым актам агрессии против Сирии", - отметил эксперт, добавив, что сложившаяся ситуация вызывает большие опасения.
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых, согласно данным турецкой стороны, там "не было и не должно было находиться". После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС России районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась.
По мнению Фитина, Москва может повлиять на сложившуюся ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию частично, так как не все зависит от России.
"К сожалению, не все зависит от Москвы. Это же турецкая сторона может предпринять агрессивные действия, которые приведут к весьма серьезным столкновениям (с сирийской армией). Поэтому Москва может говорить с Дамаском и пытаться регулировать, воздействовать на него с тем, чтобы со стороны Сирии не предпринимались какие-то новые вооруженные акции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очень трудно судить о том, что может предпринять Турция.
В госдепе США сообщили РИА Новости, что США крайне обеспокоены ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, выражают поддержку своему союзнику по НАТО и призывают к незамедлительному прекращению наступлений. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны конфликта к сдержанности, а также заявил, что Совет НАТО в пятницу проведет консультации на уровне послов стран-членов Альянса по данной ситуации. Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал к немедленному прекращению огня на северо-западе Сирии в свете последней эскалации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.