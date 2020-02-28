Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T10:47+0300
https://ria.ru/20200228/1565312481.html
Турция забыла, что находится в Сирии незаконно, считает эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54c47333d549061b68405fa0b719e9c5.jpg
РИА Новости

Турция забыла, что находится в Сирии незаконно, считает эксперт

10:47 28.02.2020
5808
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турция, апеллируя к НАТО из-за потерь в сирийском Идлибе, забывает о том, что ее войска непонятно по какой причине находятся на территории независимой страны, дальнейшие события вокруг данной ситуации могут развиваться непредсказуемо, заявил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
"Ситуация, действительно, крайне обострилась. Как известно, тут любое неосторожное решение может вызвать весьма нежелательные последствия, поскольку, раз уж произошел серьезнейший обмен ударами непосредственно между сирийской и турецкой армиями, то мы видим последствия, как турки в очередной раз бросаются к НАТО и говорят, что это же фактически удар по союзнику по НАТО. Требуют солидарного ответа альянса, забывая о том, что удар то произошел не на территории Турции, а на территории абсолютно независимой страны, которую непонятно по какой причине занимают иностранные войска", - сказал Фитин РИА Новости.
"Развитие событий, конечно, непредсказуемое, может быть самым неожиданным. Тем более, что в Турции Эрдоган провел заседание совета безопасности длительное и чуть ли не его представители заявили уже, что они будут рассматривать сирийскую армию как вражескую, тем самым давая зеленый свет любым актам агрессии против Сирии", - отметил эксперт, добавив, что сложившаяся ситуация вызывает большие опасения.
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Вчера, 09:14
Минобороны сообщило о попытке наступления террористов в Идлибе
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых, согласно данным турецкой стороны, там "не было и не должно было находиться". После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС России районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась.
По мнению Фитина, Москва может повлиять на сложившуюся ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию частично, так как не все зависит от России.
"К сожалению, не все зависит от Москвы. Это же турецкая сторона может предпринять агрессивные действия, которые приведут к весьма серьезным столкновениям (с сирийской армией). Поэтому Москва может говорить с Дамаском и пытаться регулировать, воздействовать на него с тем, чтобы со стороны Сирии не предпринимались какие-то новые вооруженные акции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очень трудно судить о том, что может предпринять Турция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
27 февраля, 16:04
"Борьба продолжается". Эрдоган рассказал о развитии ситуации в Идлибе
В госдепе США сообщили РИА Новости, что США крайне обеспокоены ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, выражают поддержку своему союзнику по НАТО и призывают к незамедлительному прекращению наступлений. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны конфликта к сдержанности, а также заявил, что Совет НАТО в пятницу проведет консультации на уровне послов стран-членов Альянса по данной ситуации. Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал к немедленному прекращению огня на северо-западе Сирии в свете последней эскалации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
9930142
Обсудить 9
Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Что там делает Турция?
28 февраля, 11:06
DDvaleraP
1700000
Рекомендуем
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Эксперт оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Анкара заявила о необходимости объявления бесполетной зоны над Идлибом
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция ответственна за гибель своих военных в Идлибе, считает эксперт
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Сирийский правозащитник назвал действия Турции в САР оккупацией
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами
Вид на город Анкара
В Анкаре усилили охрану российского посольства
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде предостерегли от конфликта между Россией и Турцией в Сирии
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии
Владимир Джабаров
В Совфеде призвали Турцию прекратить прикрывать террористов в Идлибе
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния