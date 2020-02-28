Австрия намерена реализовать в России 26 инвестпроектов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Австрия реализует в России 26 инвестпроектов на более чем четыре миллиарда евро, сообщил в интервью РИА Новости посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.
"Существует ряд инвестиционных проектов с австрийским участием. Кроме того, напомню, начиная с 2007 года, ежегодно проводит заседания Австро-российский деловой совет, в рамках которого рабочие группы обсуждают конкретные деловые возможности. В прошлом году, например - в машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях промышленности. В общей сложности в настоящее время реализуется 26 стратегических проектов, общая стоимость которых превышает четыре миллиарда евро", - сказал посол.
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