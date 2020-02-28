Йоханнес Айгнер: к истории надо подходить без гнева и пристрастия

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о перспективах завершения строительства " Северного потока – 2 " и влиянии на этот проект санкций США, о перспективах отношений Москвы и Вены и о попытках политизации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

— Новое правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем 7 января приняло присягу. Как вы оцениваете перспективы его взаимодействия с Москвой? Ожидаете ли вы, что новые власти Австрии будут заинтересованы в отмене антироссийских санкций?

— Австрия постоянно поддерживала с Москвой политику диалога. Как заявил наш министр иностранных дел в начале текущего года, мы считаем, что устойчивый мир и безопасность в Европе возможны только с Россией, а не при противостоянии ей. Австрия, соответственно, заинтересована в стратегическом партнерстве. И в экономической сфере Россия для нас важный партнер. Несмотря на это, у нас есть четкая линия в отношении санкций — мы остаемся привержены европейской позиции.

— Когда планируется первая встреча представителей российского МИДа с австрийским министром иностранных дел Александером Шалленбергом и какие вопросы необходимо обсуждать в первую очередь?

— Между Австрией и Россией в прошлом были регулярные встречи также на уровне министров иностранных дел, поэтому следует ожидать, что в скором времени будет запланирована очередная встреча министров. На этих встречах, как правило, рассматриваются различные двусторонние, а также европейские и международные вопросы.

— Какие еще двусторонние контакты между странами запланированы на текущий год? В конце прошлого года президент Австрии получил приглашение посетить парад Победы в Москве 9 мая. Принял ли глава государства решение? Планируете ли вы сами присутствовать на параде Победы в этом году в Москве?

— На сегодняшний день пока нет окончательного решения федерального президента. Следовательно, остается открытым вопрос и относительно того, кто еще из представителей Австрии будет присутствовать на параде по случаю этой великой и важной годовщины. Другие двусторонние контакты, запланированные на этот год, включают встречи в рамках сочинского диалога, контакты на региональном уровне, а также возможное заседание двусторонней экономической комиссии.

— В каких отраслях вы видите потенциал для сотрудничества между нашими странами? Завершение каких крупных российско-австрийских проектов планируется в 2020 году? И какие совместные проекты находятся на стадии обсуждения?

— Австрия и Россия поддерживают хорошее экономическое сотрудничество. Согласно актуальным данным, экспорт австрийской продукции в Россию в 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 11%. Российский рынок перспективен для австрийских компаний, и существует много областей сотрудничества между нашими странами, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и при расширении российской инфраструктуры.

В настоящее время в России почти 650 филиалов австрийских компаний. Райффайзенбанк – пример крупной и значимой австрийской компании, работающей в России, он входит в число 10 крупнейших банков в вашей стране и является одним из крупнейших иностранных банков на рынке. Кроме того, OMV и Газпром недавно расширили сотрудничество.

Также существует ряд инвестиционных проектов с австрийским участием. Кроме того, напомню, начиная с 2007 года ежегодно проводит заседания Австро-российский деловой совет, в рамках которого рабочие группы обсуждают конкретные деловые возможности. В прошлом году, например, в машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях промышленности. В общей сложности в настоящее время реализуется 26 стратегических проектов, общая стоимость которых превышает четыре миллиарда евро.

— Готово ли австрийское правительство помочь РФ при завершении строительства "Северного потока – 2"? Какого рода помощь оно будет готово оказать? Не обращалась ли Россия за поддержкой к Вене после того, как швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", приостановила работу из-за соответствующего требования США?

— Австрия поддерживает проект "Северный поток – 2", потому что он считается важным для надежного и эффективного газоснабжения, а следовательно, для энергетической безопасности Европы. И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершен. Однако этот проект ведется с участием не правительства Австрии, а австрийской энергетической компании OMV.

— Ранее председатель правления австрийской нефтяной компании OMV AG Райнер Зеле заявил в интервью, что Европе нужно быть готовой ответить на вмешательство в ее дела в сфере энергетики. Разделяете ли вы его мнение?

— С точки зрения Австрии речь идет об улучшении энергетической безопасности для всех стран Европы. Россия при этом, как поставщик энергии, играет важную роль. С 1968 года она надежно обеспечивает энергией Австрию. В целом наша страна негативно относится к экстерриториальным санкциям.

— Австрия – одна из самых жестких стран по выдаче многократных виз с длительным сроком действия. Изменится ли это с введением нового визового кодекса?

— При выдаче шенгенских виз посольство Австрии руководствуется правовыми положениями визового кодекса ЕС. До настоящего времени Австрия выдавала многократные визы, если заявитель подал заявку на это и если имелись предусмотренные в законодательстве предпосылки. До сих пор возможность выдачи многократных виз была предусмотрена только для определенных групп людей, например, путешествующих с деловой целью. С изменением визового кодекса ЕС, которое вступило в силу 2 февраля 2020, появилась возможность выдавать многократные визы для всех групп людей, включая тех, кто отправляется в Австрию с целью туризма.

Кроме того, стала возможной так называемая каскадная система – постепенное продление срока действия визы в зависимости от количества предыдущих пребываний в Шенгене, при такой системе возможно на основе единых и понятных правил оформлять визы с более длительным сроком действия, максимально до 5 лет. Параллельно с очень позитивным развитием российского туризма в Австрии визовый отдел австрийского посольства в Москве зафиксировал в 2019 году рост количества заявлений на выдачу визы на 5%.

— Сегодня ведутся оживленные дискуссии по теме исторической памяти, Россия призывает сохранить правду о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Какую позицию в этом вопросе занимаете вы?

— Австрия в долгу перед четырьмя союзными державами, включая Советский Союз, за освобождение Австрии и победу над национал-социализмом, достигнутую большим количеством жертв. История Второй мировой войны – очень сложный вопрос, и важно учитывать все факты. Вместо политизации истории Австрия выступает за научное исследование прошлого. В качестве успешного примера можно привести двустороннюю Австро-российскую комиссию историков, в рамках которой можно обсуждать деликатные вопросы нашей общей истории в духе диалога и готовности к пониманию и даже изложить эти вопросы в совместной книге по истории.