Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. От авиаудара в сирийском Идлибе погибли 33 человека, 36 — ранены. Об этом сообщил губернатор Хатая — региона Турции, прилегающего к Сирии, — Рахми Доган. По информации российского Минобороны, турецкие военнослужащие, оказавшиеся под огнем сирийской правительственной армии в зоне деэскалации, не должны были там находиться. По просьбе Анкары Совет НАТО проведет консультации по ситуации в Идлибе на уровне послов государств — членов альянса.

Самооборона или неудачная дислокация

В ночь на 28 февраля ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась. Войска Башара Асада ударили по позициям боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в результате чего погибли или пострадали турецкие военные. Так ситуацию описали в российском Минобороны.

Днем ранее террористы попытались начать наступление в районе населенного пункта Бехун, пояснили в ведомстве. Сирийские военные открыли огонь. Под обстрел попали "находившиеся в боевых порядках террористических формирований".

Авиация Воздушно-космических сил России не применялась, подчеркнули в Минобороны.

В то же время, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин не собирается лететь 5 марта в Стамбул и встречаться там с турецким коллегой. О планах пообщаться с российским лидером ранее заявил сам Реджеп Тайип Эрдоган.

Позицию российской стороны РИА Новости пояснил военный эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Виктор Мураховский. Он отметил, что "по существующим договоренностям турки должны были по линии предотвращения конфликтов информировать штаб нашей группировки в Сирии о маршрутах движения и районах развертывания турецких подразделений".

"Как я понял, (в данной ситуации. — Прим. ред.) они не сообщили, что в той местности действует батальонно-тактическая группа 65-й механизированной и 8-й пехотной бригад. На этом направлении действовала 25-я дивизия Сил специальных операций Сирии, в результате этот район не попал в зону, не подлежащую воздействию авиации и артиллерии, по нему был нанесен удар, поскольку его занимают формирования "Хайят Тахрир аш-Шам"* с тяжелой техникой", — указал он.

© AP Photo / Ghaith Alsayed Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия © AP Photo / Ghaith Alsayed Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия

В Анкаре четкого ответа на вопрос, что происходило в районе Бехуна, не дают. Руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил, что Турция "воспользовалась правом на самооборону". По его словам, военные "в соответствии с международным правом участвовали в операции, направленной на предотвращение гуманитарной катастрофы в Идлибе".

Турецкие официальные лица не упоминают российские Военно-космические силы в связи с инцидентом, возлагая ответственность за гибель своих военных на Дамаск. Осторожное предположение о возможной вовлеченности Москвы высказал только генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он осудил атаки, "проведенные режимом Башара Асада и поддерживающей его Россией в Идлибе", сообщило агентство Anadolu.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Башар Асад и его сторонники заплатят высокую цену за произошедшее. Анкара готовит наземные и воздушные удары по сирийской армии.

Эксперт РСМД Алексей Хлебников оценивает сдержанность высказываний турецких официальных лиц в адрес России как позитивный сигнал. "Обе стороны не хотят эскалации. Об этом можно судить и по сообщению нашего Минобороны: Москва попросила сирийские силы прекратить атаки, чтобы Турция смогла вывезти своих раненых. Анкара хочет продвигать и далее свои интересы, Эрдогану важно продемонстрировать непреклонную позицию для внутренней аудитории, так как у него хватает проблем с оппозицией, социальных и экономических. Сейчас многое зависит от того, чем закончится экстренное заседание Совета НАТО", — объясняет он.

Хлебников напоминает, что даже после того, как в 2015 году турецкие Военно-воздушные силы сбили российский бомбардировщик, Москва и Анкара урегулировали отношения. "Вместе с тем сегодня риски намного выше", — добавляет эксперт.

Вмешается ли НАТО

В Турции уже говорят о "нападении на НАТО". Такое заявление сделал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, сегодня, 28 февраля, Анкара начнет консультации с Североатлантическим альянсом. "Мы рассматриваем это не как нападение <…> на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим", — подчеркнул он.

Столтенберг подтвердил, что Совет НАТО по просьбе Турции обсудит ситуацию в Сирии.

Турцию поддержали и в Вашингтоне. "США и Турция — стратегические партнеры и союзники. Мы ведем тесные консультации по положению в Идлибе, где атаки сирийского режима и России привели к тому, что почти миллион невинных граждан перемещены, а турецкие солдаты убиты", — указали в Госдепе.

В постпредстве США при НАТО выразили надежду, что Анкара откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Представитель Вашингтона отметил, что происходящее сейчас в Идлибе должно "перевесить все другое, что происходит между Турцией и Россией". Москва и Анкара тесно сотрудничают не только в военной, но и в энергетической сфере: построен "Турецкий поток", возводится атомная станция "Аккую".

При этом ранее источники в НАТО сообщали журналистам, что в альянсе не рассматривают приведение в действие пятой статьи устава организации, согласно которой при нападении на одного из ее членов остальные должны вмешаться в конфликт.

© AP Photo / Baderkhan Ahmad Военный конвой США в Сирии © AP Photo / Baderkhan Ahmad Военный конвой США в Сирии

В альянсе считают, что Турция способна самостоятельно противостоять сирийской армии на севере Сирии. Кроме того, далеко не все его участники поддерживают военную операцию Анкары на территории другого государства.

Похожую точку зрения в разговоре с РИА Новости высказал эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. "Дело не в том, что Турция хочет реально использовать пятую статью, а в том, что Анкара ждет полной поддержки союзников по НАТО в Сирии, — пояснил он. — Это упрочит позиции Турции в переговорах по Сирии, поможет остановить Асада".

У пятой статьи слишком много интерпретаций, уточняет эксперт. "Турция — не тот член альянса, который может диктовать свою трактовку. В частности, в уставе НАТО говорится именно о нападении на страну, а не о военных действиях, которые ведутся за границей", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также указал, что для Турции важно воздушное пространство Сирии. Анкара не может его использовать, однако в этом способен помочь партнер по НАТО — Соединенные Штаты.

В целом же, по мнению Гафарлы, даже после гибели 33 военных Анкара намерена продолжить диалог с Россией и урегулировать кризис в Идлибе.

Противоположную точку зрения в разговоре с РИА Новости выразил турецкий политолог Билал Самбур. Он считает, что ситуация может развиваться и по негативному сценарию. "Турецкое правительство заявило, что армия страны отвечает на атаку для того, чтобы отомстить. Можно ждать больших боев между двумя силами. Конфликт между Сирией, Россией и Турцией обостряется. У Анкары нет намерения снижать напряженность, Турция хочет возмездия", — указал он.

Анкара обвиняет Москву как "реальную державу, которая поддерживает сирийский режим". "Пока Россия поддерживает Сирию, решения идлибского кризиса не будет", — подчеркнул Самбур. Он отметил, что турецкое общество в массе очень разозлено. "Националистические чувства накалены, очень сложно контролировать общественный гнев", — пояснил политолог.

Идлибские недоговоренности

Камень преткновения для России и Турции в Сирии — убежденность обеих сторон в том, что достигнутые ранее договоренности по урегулированию не выполняются.

По мнению Анкары, Россия должна остановить войска Асада. Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал: Турция в любой момент готова начать военную операцию. "Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе то, что нужно, мы сделаем это сами. Результата дискуссий, который бы нас удовлетворял, пока не видно. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени”, — говорил он.

Российская сторона также неоднократно указывала, что Турция не выполнила свои обязательства и не отделила вооруженную оппозицию, с которой можно вести переговоры, от террористов. "Мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских Вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось", — объяснял представитель российского президента Дмитрий Песков.

Турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан в беседе с РИА Новости подтвердил официальную позицию Анкары. "Те, кто организовал этот вероломный удар, целились не только в турецких солдат, но и в региональное сотрудничество между Турцией, Россией и Ираном, — убежден он. — Если Москва хочет сохранить союзные отношения с Анкарой, российские власти должны наказать тех, кто стоял за атакой. Надо также принять меры, чтобы такие нападения не повторились впредь".

Объяснил Гюзалтан и логику действий турецкой стороны: "Москве следует понять озабоченность Турции по поводу Идлиба и Северной Сирии в целом из-за возможности новой волны миграции и продолжающейся активности террористических (по мнению Анкары. — Прим. ред.) организаций (курдов. — Прим. ред.) — "Демократического союза", "Отрядов народной самообороны".

В то же время эксперт РСМД Виктор Мураховский пояснил, как соотносится российская позиция с произошедшим накануне в Идлибе. "Анкара должна была понимать, что нарушает договоренности и не выполняет своих обязательств", — подчеркнул он.

"Два основных пункта этих договоренностей: первый — создание зоны, откуда выведены тяжелые вооружения, второй — они должны были передать координаты районов, где находятся радикальные исламисты, а где вооруженная оппозиция, поддерживаемая Анкарой. Они этого не сделали по понятной причине: потому что на поле боя турецкие подразделения оказались перемешанными с незаконными вооруженными формированиями "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Это, в общем, не было секретом — в Сети появлялись видео, на которых турецкая артиллерия была в гуще боевиков. Анкара сама признала этот факт, послав запрос на вывоз раненых на вертолетах с места, где находятся боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые сосредотачивались, чтобы нанести удар по наступающей сирийской армии", — добавил эксперт.