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2020-02-28T11:58+0300
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Выставка Дали в Москве стала самой посещаемой в России
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РИА Новости

Выставка Дали в Москве стала самой посещаемой в России

11:58 28.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" посетили около трехсот тысяч человек за первый месяц работы, сообщили в пятницу РИА Новости организаторы.
"За первый месяц работы выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" посетили около трехсот тысяч человек, что является абсолютным рекордом для России", - говорится в сообщении.
По словам председателя правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директора Музея Фаберже Владимира Воронченко, выставка пользуется колоссальной популярностью. "Мы, организаторы, не ожидали столь высокого интереса к ней, и сейчас делаем все возможное, чтобы предоставить всем желающим возможность увидеть шедевры Дали в более комфортных условиях. В среднем выставку посещают более десяти тысяч посетителей в день", - цитирует его пресс-служба организаторов проекта.
"Чтобы все желающие смогли с комфортом посетить выставку, организаторы не только продлили часы ее работы по четвергам, пятницам и субботам, но и ввели посещение по сеансам", - рассказали РИА Новости организаторы проекта.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"
Уточняется, что со 2 марта можно будет приобрести онлайн-билеты на посещение по сеансам.
"Для того, чтобы посещение выставки было комфортным, количество билетов на каждый сеанс будет ограничено. Вход на экспозицию по этим билетам будет осуществляться в порядке отдельной очереди через каждые полчаса в период работы выставки: с воскресенья по среду с 10.00 до 20.45, с четверга по субботу – с 10.00 до 23.45", - уточнили в пресс-службе.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлено более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".
Масштабная экспозиция организована культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с департаментом культуры города Москвы.
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