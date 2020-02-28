Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с сентября

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы упал к основным иностранным валютам, доллар подскакивал выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, следует из данных Курс рубля в начале торгов пятницы упал к основным иностранным валютам, доллар подскакивал выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:08 мск мск пятницы рос на 0,88 рубля — до 66,9 рубля (уже поднимался до 67,11 рубля), курс евро — на 1,04 рубля, до 73,58 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,98 процента — до 50,19 доллара за баррель.

Российская валюта остается под давлением из-за продолжающегося бегства инвесторов от рисковых активов, вызванного опасениями по поводу распространения коронавируса. О нем свидетельствуют и западноевропейские биржевые индексы, которые теряют 3,1-3,4 процента.