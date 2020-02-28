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Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с сентября
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РИА Новости

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с сентября

10:32 28.02.2020 (обновлено: 11:51 28.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПункт обмена валют
Пункт обмена валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы упал к основным иностранным валютам, доллар подскакивал выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:08 мск мск пятницы рос на 0,88 рубля — до 66,9 рубля (уже поднимался до 67,11 рубля), курс евро — на 1,04 рубля, до 73,58 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,98 процента — до 50,19 доллара за баррель.
Российская валюта остается под давлением из-за продолжающегося бегства инвесторов от рисковых активов, вызванного опасениями по поводу распространения коронавируса. О нем свидетельствуют и западноевропейские биржевые индексы, которые теряют 3,1-3,4 процента.
Продолжает дешеветь и нефть — так, цены на североморскую смесь марки Brent снижаются на 3,1 процента, до 51,16 доллара за баррель.
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Динамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
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Страно.Только вчера была статья как доллар в очередной надцатый раз обезценивается
28 февраля, 10:41
Вася Харлей
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