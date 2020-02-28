В Совфеде предостерегли от конфликта между Россией и Турцией в Сирии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неправомерные действия Неправомерные действия Турции Сирии грозят "очень серьезным и опасным" конфликтом между российскими и турецкими военными, это крайне нежелательно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров

"Назревает конфликт очень серьезного и опасного уровня. Уже было ЧП, когда Турция сбила в ноябре 2015 года наш Су-24. Тогда Анкара принесла извинения, и отношения наших стран были восстановлены благодаря доброй воле нашего руководства. Если Турция сейчас продолжит такую же линию, продолжит угрожать и наносить удары, в том числе и по нашим самолетам, то может начаться конфликт между нашими силами, что очень нежелательно, ведь Турция в свое время внесла большой вклад в борьбу с террористами в Сирии", - заявил он.

"Я надеюсь, что турки не совершат повторной ошибки в отношениях с Россией", - добавил Джабаров.

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых, согласно данным турецкой стороны, там "не было и не должно было находиться". После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС России районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась.