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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T10:21+0300
https://ria.ru/20200228/1565311342.html
В Совфеде предостерегли от конфликта между Россией и Турцией в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/148529/71/1485297103_0:0:2804:1577_1036x0_80_0_0_d90131dd0501130a3a56e8618204b26f.jpg
РИА Новости

В Совфеде предостерегли от конфликта между Россией и Турцией в Сирии

10:19 28.02.2020 (обновлено: 10:21 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неправомерные действия Турции в Сирии грозят "очень серьезным и опасным" конфликтом между российскими и турецкими военными, это крайне нежелательно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Назревает конфликт очень серьезного и опасного уровня. Уже было ЧП, когда Турция сбила в ноябре 2015 года наш Су-24. Тогда Анкара принесла извинения, и отношения наших стран были восстановлены благодаря доброй воле нашего руководства. Если Турция сейчас продолжит такую же линию, продолжит угрожать и наносить удары, в том числе и по нашим самолетам, то может начаться конфликт между нашими силами, что очень нежелательно, ведь Турция в свое время внесла большой вклад в борьбу с террористами в Сирии", - заявил он.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Вчера, 09:04Обострение ситуации в Идлибе
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
"Я надеюсь, что турки не совершат повторной ошибки в отношениях с Россией", - добавил Джабаров.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
27 февраля, 15:52Обострение ситуации в Идлибе
В МИД оценили развитие ситуации в сирийском Идлибе
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых, согласно данным турецкой стороны, там "не было и не должно было находиться". После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС России районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
12 февраля, 08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
47622211
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииВладимир ДжабаровИдлиб (мухафаза)Совет Федерации РФТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кто-то еще хочет летом поехать на море в турцию или купить их помидоры, проспонсировав этим агрессивный турецкий режим эрдогана?
28 февраля, 10:36
ВИВасилий Иванов
4410002
На самом деле, турецкая администрация, да и сам Эрдоган, поступают ровно так же. Много и красиво говорят, а делают так как им надо. В этом всё, что называется политика.
28 февраля, 10:29
CCicicipi
3700000
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