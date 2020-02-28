Форум о бизнес-моделях нового поколения

Участники:
- представители российского и иностранного рынка коллективных инвестиций, банков, страховых компаний и брокерских контор, международных ассоциаций, регуляторов, бирж, администраторов фондов, управляющих компаний, депозитариев, финтех-компаний, стартапов, финансовых рынков стран Европы и Азии.
Ежегодный международный диалог-форум – это информационно-практическая площадка, целью которой является создание благоприятной среды для обмена опытом и поиска взаимных интересов для сотрудничества и взаимодействия между участниками рынков коллективных инвестиций и капитала, ведущими представителями финансовых институтов, инфраструктурными организациями и принимающими стратегические решения представителями государственных органов и регуляторов финансового рынка.
Мероприятие посвящено тенденциям, меняющим бизнес-модели на финансовых рынках. Будут затронуты темы цифровизации и финансовых технологий, обсуждены тренды на финансово-инвестиционном рынке.
Приведет ли появление новых тенденций к исчезновению старых игроков? Какие компетенции становятся актуальными? Что делать в условиях снижения маржинальности бизнеса? Как изменится взаимодействие с клиентом и регулирующими органами? Как осуществляются кросс-продажи и ко-брендинговое взаимодействие? Как влияют процессы цифровизации на реальный бизнес?
Организаторы мероприятия:
группа компаний "Инфинитум", саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" и Национальная ассоциация участников фондового рынка.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- представители российского и иностранного рынка коллективных инвестиций, банков, страховых компаний и брокерских контор, международных ассоциаций, регуляторов, бирж, администраторов фондов, управляющих компаний, депозитариев, финтех-компаний, стартапов, финансовых рынков стран Европы и Азии.
Ежегодный международный диалог-форум – это информационно-практическая площадка, целью которой является создание благоприятной среды для обмена опытом и поиска взаимных интересов для сотрудничества и взаимодействия между участниками рынков коллективных инвестиций и капитала, ведущими представителями финансовых институтов, инфраструктурными организациями и принимающими стратегические решения представителями государственных органов и регуляторов финансового рынка.
Мероприятие посвящено тенденциям, меняющим бизнес-модели на финансовых рынках. Будут затронуты темы цифровизации и финансовых технологий, обсуждены тренды на финансово-инвестиционном рынке.
Приведет ли появление новых тенденций к исчезновению старых игроков? Какие компетенции становятся актуальными? Что делать в условиях снижения маржинальности бизнеса? Как изменится взаимодействие с клиентом и регулирующими органами? Как осуществляются кросс-продажи и ко-брендинговое взаимодействие? Как влияют процессы цифровизации на реальный бизнес?
Организаторы мероприятия:
группа компаний "Инфинитум", саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" и Национальная ассоциация участников фондового рынка.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/