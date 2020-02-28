Австрийский посол заявил о стремлении страны к партнерству с Россией

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Австрия заинтересована в стратегическом партнерстве с Россией, в том числе и в экономической сфере, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Йоханнес Айгнер.
"Мы считаем, что устойчивый мир и безопасность в Европе возможны только с Россией, а не при противостоянии ей. Австрия, соответственно, заинтересована в стратегическом партнерстве. И в экономической сфере Россия для нас важный партнер", - сказал Айгнер.
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