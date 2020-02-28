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Австрийский посол заявил о стремлении страны к партнерству с Россией
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РИА Новости

Австрийский посол заявил о стремлении страны к партнерству с Россией

10:03 28.02.2020 (обновлено: 11:25 28.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол Австрии в России Йоханнес Айгнер у здания министерства иностранных дел РФ
Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер у здания министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер у здания министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Австрия заинтересована в стратегическом партнерстве с Россией, в том числе и в экономической сфере, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Йоханнес Айгнер.
"Мы считаем, что устойчивый мир и безопасность в Европе возможны только с Россией, а не при противостоянии ей. Австрия, соответственно, заинтересована в стратегическом партнерстве. И в экономической сфере Россия для нас важный партнер", - сказал Айгнер.
Читайте полный текст интервью >>
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
3 февраля, 15:03
Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и СВПД
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Йоханнес АйгнерЕвропаАвстрияРоссияБезопасностьВ мире
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