Австрийский посол заявил о стремлении страны к партнерству с Россией

"Мы считаем, что устойчивый мир и безопасность в Европе возможны только с Россией, а не при противостоянии ей. Австрия, соответственно, заинтересована в стратегическом партнерстве. И в экономической сфере Россия для нас важный партнер", - сказал Айгнер.