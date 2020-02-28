В Совфеде призвали Турцию прекратить прикрывать террористов в Идлибе

"Оплот террористов в Сирии сосредоточен в Идлибе, и это во многом благодаря тому, что Турция так и не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Получается, они прикрывают (террористов – ред.)", - сказал он.

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых, согласно данным турецкой стороны, там "не было и не должно было находиться". После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС России районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.