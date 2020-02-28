Совет НАТО проведет консультации по ситуации в Сирии по просьбе Турции

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Совет НАТО в пятницу проведет консультации на уровне послов стран-членов Альянса по ситуации в Сирии, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в Twitter.
Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020
В распространенном заявлении организации также сообщается, что заседание состоится в ответ на просьбу Турции.
"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 стран-членов НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, по просьбе Турции провести консультации по ситуации в Сирии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора", - говорится в распространенном заявлении альянса.