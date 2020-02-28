Совет НАТО проведет консультации по ситуации в Сирии по просьбе Турции

В распространенном заявлении организации также сообщается, что заседание состоится в ответ на просьбу Турции.

"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 стран-членов НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, по просьбе Турции провести консультации по ситуации в Сирии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора", - говорится в распространенном заявлении альянса.