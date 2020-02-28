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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T10:00+0300
https://ria.ru/20200228/1565310103.html
Совет НАТО проведет консультации по ситуации в Сирии по просьбе Турции
https://cdn21.img.ria.ru/images/149512/89/1495128967_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4c137183be9f3c6687bad8b6b3c47282.jpg
РИА Новости

Совет НАТО проведет консультации по ситуации в Сирии по просьбе Турции

09:47 28.02.2020 (обновлено: 10:00 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНа полях саммита НАТО в Брюсселе
На полях саммита НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Совет НАТО в пятницу проведет консультации на уровне послов стран-членов Альянса по ситуации в Сирии, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в Twitter.
В распространенном заявлении организации также сообщается, что заседание состоится в ответ на просьбу Турции.
"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 стран-членов НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, по просьбе Турции провести консультации по ситуации в Сирии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора", - говорится в распространенном заявлении альянса.
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Война в СирииЙенс СтолтенбергВ миреНАТОТурцияСирия
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