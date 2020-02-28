В Казахстане при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

"В машине Chevrolet Aveo с российским учетом находились четыре гражданина Казахстана. Все погибли на месте аварии. В салоне второго автомобиля "Лада 2131", двигавшегося во встречном направлении, ехали жители Западно-Казахстанской области. Водитель от полученных травм погиб, пассажир был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.