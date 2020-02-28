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В Казахстане при столкновении двух автомобилей погибли пять человек
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РИА Новости

В Казахстане при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

09:42 28.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
АЛМА-АТА, 28 фев – РИА Новости. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе Кульсары-Тенгиз Атырауской области Казахстана (на западе республики) в пятницу, в результате аварии пять человек погибли, один госпитализирован, сообщил ведомственный портал МВД республики.
По данным МВД, авария произошла в 25 километрах от вахтового поселка нефтяников Тенгиз.
"В машине Chevrolet Aveo с российским учетом находились четыре гражданина Казахстана. Все погибли на месте аварии. В салоне второго автомобиля "Лада 2131", двигавшегося во встречном направлении, ехали жители Западно-Казахстанской области. Водитель от полученных травм погиб, пассажир был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, будут назначены судебные экспертизы.
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