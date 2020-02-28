Талисманом Всероссийской переписи населения года стала птичка ВиПиН

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жюри выбрало талисман для Всероссийской переписи населения 2020 года – им стала нарисованная иллюстратором из Самары птичка ВиПиН, сообщили РИА Новости в Медиаофисе ВПН-2020.
"Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов России, но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка "Цыпа ВиПиН", автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim", - сообщили в Медиаофисе.
Почему важна перепись, и что мы теряем, отказываясь переписываться
3 октября 2019, 13:00
Там добавили, что победитель получит приз в 60 тысяч рублей. В жюри конкурса вошли представители Росстата, ИД "Комсомольская правда", ВШЭ и специалисты в области создания визуальных решений.
"Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020", — привели в Медиаофисе слова председателя жюри конкурса, замруководителя Росстата Павла Смелова.
20 декабря 2019, 13:52Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Там добавили, что дополнительно отмечены ряд работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Татарстана, в том числе лидер пользовательского голосования "Тигр Ярослав" и экспрессивная работа "Конек-огонек".
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале "Госуслуги" (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, необходимым для работы переписчика и позволяющим сохранить в безопасности персональные данные. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.
3 января, 08:00Пора посчитаться: почему так важна перепись населения — 2020