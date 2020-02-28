Талисманом Всероссийской переписи населения года стала птичка ВиПиН

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жюри выбрало талисман для Жюри выбрало талисман для Всероссийской переписи населения 2020 года – им стала нарисованная иллюстратором из Самары птичка ВиПиН, сообщили РИА Новости в Медиаофисе ВПН-2020.

"Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов России, но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка "Цыпа ВиПиН", автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim", - сообщили в Медиаофисе.

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Там добавили, что победитель получит приз в 60 тысяч рублей. В жюри конкурса вошли представители Росстата, ИД "Комсомольская правда", ВШЭ и специалисты в области создания визуальных решений.

"Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020", — привели в Медиаофисе слова председателя жюри конкурса, замруководителя Росстата Павла Смелова.

Там добавили, что дополнительно отмечены ряд работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Татарстана, в том числе лидер пользовательского голосования "Тигр Ярослав" и экспрессивная работа "Конек-огонек".