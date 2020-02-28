Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Экспертиза, выявившая следы наркотиков на волосах Ивана Голунова, является одним из эпизодов фальсификации доказательств в деле журналиста, заявил РБК адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Защитник объяснил, что следы запрещенных веществ были обнаружены на внешней стороне волос, а не в их структуре.
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По словам Бадамшина, наркотические средства на волосах Голунова оказались в результате "спланированных действий сотрудников полиции", которые касались его головы при задержании.
Ранее СМИ со ссылкой на адвоката основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца писали, что экспертиза выявила на внешней поверхности образцов волос журналиста следы мефедрона, фенилпентана и кокаина.
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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