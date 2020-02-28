Экс-главе петербургского "Метростроя" предъявили новое обвинение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Следствие обвинило экс-главу петербургского Метростроя Николая Александрова в еще одном эпизоде растраты в особо крупном размере - на 153 миллиона рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Второй эпизод касается поставки электромонтажного оборудования для строительства станций метро Фрунзенского радиуса.
"Следствие уверено, что в закупке продукции на сумму не менее 153 миллионов рублей не было никакой необходимости, однако Александров и неустановленные лица убедили в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО "Опт-Юнион", перечислили деньги, подписали необходимые документы, кабельная продукция поставлена не была. Денежные средства соучастники обналичили", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что 26 февраля Александрову по второму эпизоду было предъявлено обвинение, фигурант "вину не признал и от дачи показаний отказался".
Вместе с тем Дзержинский районный суд отказал следствию в ходатайстве о возвращении Александрова в СИЗО, основанном на том, что обвиняемый нарушал условия домашнего ареста: звонил по телефону, пользовался интернетом и посещал клинику, отметили в пресс-службе.
"Суд отказал следствию в аресте, так как в процессе установил, что выходил Александров с разрешения следователя и УФСИН, звонки на неизвестный номер был совершен супругой. Сведений об использовании сети интернет нет. Таким образом, оснований для изменения меры нет", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургский городской суд 25 января удовлетворил ходатайство адвоката Александрова и изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест по первому уголовному делу.
Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Николай Александров объединился с директором управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олегом Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым для совершения хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб от их действий составил не менее 178 миллионов рублей. Болотов и Кузьменко заключены под стражу по решению суда до 6 апреля.