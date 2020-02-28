Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T08:57+0300
https://ria.ru/20200228/1565308613.html
Экс-главе петербургского "Метростроя" предъявили новое обвинение
https://cdn22.img.ria.ru/images/156224/39/1562243937_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_17f33469ac840b8c880272ce07df821c.jpg
РИА Новости

Экс-главе петербургского "Метростроя" предъявили новое обвинение

08:52 28.02.2020 (обновлено: 08:57 28.02.2020)
1040
CC BY 4.0 / ОАО "Метрострой" / Николай АлександровЭкс-глава петербургского ОАО "Метрострой" Николай Александров
Экс-глава петербургского ОАО Метрострой Николай Александров
CC BY 4.0 / ОАО "Метрострой" / Николай Александров
Экс-глава петербургского ОАО "Метрострой" Николай Александров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Следствие обвинило экс-главу петербургского Метростроя Николая Александрова в еще одном эпизоде растраты в особо крупном размере - на 153 миллиона рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Второй эпизод касается поставки электромонтажного оборудования для строительства станций метро Фрунзенского радиуса.
Молоток судьи
17 февраля, 14:57
Арбитраж Петербурга ввел процедуру наблюдения в отношении "Метростроя"
"Следствие уверено, что в закупке продукции на сумму не менее 153 миллионов рублей не было никакой необходимости, однако Александров и неустановленные лица убедили в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО "Опт-Юнион", перечислили деньги, подписали необходимые документы, кабельная продукция поставлена не была. Денежные средства соучастники обналичили", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что 26 февраля Александрову по второму эпизоду было предъявлено обвинение, фигурант "вину не признал и от дачи показаний отказался".
Вместе с тем Дзержинский районный суд отказал следствию в ходатайстве о возвращении Александрова в СИЗО, основанном на том, что обвиняемый нарушал условия домашнего ареста: звонил по телефону, пользовался интернетом и посещал клинику, отметили в пресс-службе.
"Суд отказал следствию в аресте, так как в процессе установил, что выходил Александров с разрешения следователя и УФСИН, звонки на неизвестный номер был совершен супругой. Сведений об использовании сети интернет нет. Таким образом, оснований для изменения меры нет", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургский городской суд 25 января удовлетворил ходатайство адвоката Александрова и изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест по первому уголовному делу.
Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Николай Александров объединился с директором управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олегом Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым для совершения хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб от их действий составил не менее 178 миллионов рублей. Болотов и Кузьменко заключены под стражу по решению суда до 6 апреля.
Прохожие у здания главного офиса ОАО Метрострой в Санкт-Петербурге
20 января, 13:10
Сбербанк хочет заявить в суд о банкротстве петербургского "Метростроя"
801020
Обсудить 0
МетростройСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков
Суд оставил в СИЗО бывшего сенатора Арашукова и его отца
Молоток в зале судебных заседаний
Суд отменил взыскание с "Военторга" неустойки за сорванный завтрак
Заур Дадаев
Убийца Немцова не смог добиться отмены перевода в тюрьму
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Молоток в зале судебных заседаний
Дело замглавы ГИБДД по Воронежской области рассмотрит новый судья
Видео из аккаунта Дневник Коммуниста на YouTube
В Сургуте проверяют видео с "избиением ребенка" в социальном центре
Серж Саргсян
Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 26 марта
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США
В США британка проиграла иск о клевете по "российскому расследованию"
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Молоток судьи
Депутат заксобрания Красноярского края получил восемь лет за взятку
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии
Вячеслав Володин
Володин назвал самый важный закон, принятый в феврале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
00:28В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
Лента новостейМолния