Экс-главе петербургского "Метростроя" предъявили новое обвинение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Следствие обвинило экс-главу петербургского Следствие обвинило экс-главу петербургского Метростроя Николая Александрова в еще одном эпизоде растраты в особо крупном размере - на 153 миллиона рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга

Второй эпизод касается поставки электромонтажного оборудования для строительства станций метро Фрунзенского радиуса.

"Следствие уверено, что в закупке продукции на сумму не менее 153 миллионов рублей не было никакой необходимости, однако Александров и неустановленные лица убедили в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО "Опт-Юнион", перечислили деньги, подписали необходимые документы, кабельная продукция поставлена не была. Денежные средства соучастники обналичили", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что 26 февраля Александрову по второму эпизоду было предъявлено обвинение, фигурант "вину не признал и от дачи показаний отказался".

Вместе с тем Дзержинский районный суд отказал следствию в ходатайстве о возвращении Александрова в СИЗО, основанном на том, что обвиняемый нарушал условия домашнего ареста: звонил по телефону, пользовался интернетом и посещал клинику, отметили в пресс-службе.

"Суд отказал следствию в аресте, так как в процессе установил, что выходил Александров с разрешения следователя и УФСИН, звонки на неизвестный номер был совершен супругой. Сведений об использовании сети интернет нет. Таким образом, оснований для изменения меры нет", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербургский городской суд 25 января удовлетворил ходатайство адвоката Александрова и изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест по первому уголовному делу.