Якутяне повторят исторический лыжный переход к юбилею Победы

ЯКУТСК, 28 фев – РИА Новости. Якутяне к 75-летию Победы в повторят лыжный переход от берегов Якутяне к 75-летию Победы в повторят лыжный переход от берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в городе Нюрба, совершенный зимой 1942 года группой рыбаков во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Распоряжением главы Якутии Айсена Николаева якутские лыжники с 15 марта по 10 апреля совершат лыжный переход от села Кюсюр Булунского района до города Нюрба Нюрбинского района.

"Мероприятие будет приурочено к 75-летию Великой Победы и посвящено лыжному переходу, который совершили якутяне в годы Великой Отечественной войны . В лютые февральские морозы 1942 года группа рыбаков во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским решили проделать путь от берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе с единственной целью – попасть на фронт и встать на защиту Родины", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за 35 дней добровольцам удалось преодолеть по бездорожью через тундру, тайгу и горные перевалы 2500 километров.

Из Нюрбы Семен Сюльский был направлен на Северо-Западный фронт, воевал под Ржевом, Старой Руссой и Великими Луками. На Курской Дуге он был тяжело ранен и попал в плен, вскоре совершил побег, воевал в составе партизанского отряда "Буревестник" на Украине. После соединения партизанского отряда с линейными войсками боец первого украинского фронта Сюльский прошел с боями от Украины до Праги.