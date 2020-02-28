Якутяне повторят исторический лыжный переход к юбилею Победы

ЯКУТСК, 28 фев – РИА Новости. Якутяне к 75-летию Победы в повторят лыжный переход от берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в городе Нюрба, совершенный зимой 1942 года группой рыбаков во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Распоряжением главы Якутии Айсена Николаева якутские лыжники с 15 марта по 10 апреля совершат лыжный переход от села Кюсюр Булунского района до города Нюрба Нюрбинского района.
"Мероприятие будет приурочено к 75-летию Великой Победы и посвящено лыжному переходу, который совершили якутяне в годы Великой Отечественной войны. В лютые февральские морозы 1942 года группа рыбаков во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским решили проделать путь от берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе с единственной целью – попасть на фронт и встать на защиту Родины", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что за 35 дней добровольцам удалось преодолеть по бездорожью через тундру, тайгу и горные перевалы 2500 километров.
Из Нюрбы Семен Сюльский был направлен на Северо-Западный фронт, воевал под Ржевом, Старой Руссой и Великими Луками. На Курской Дуге он был тяжело ранен и попал в плен, вскоре совершил побег, воевал в составе партизанского отряда "Буревестник" на Украине. После соединения партизанского отряда с линейными войсками боец первого украинского фронта Сюльский прошел с боями от Украины до Праги.
В дальнейшем участник войны переехал на Украину. Там он трудился каменщиком, бригадиром строительства Каховской ГЭС, Новой Каховки и города Атомграда (бывшие Желтые Воды). Сюльский написал книгу "В Савранских лесах" - воспоминания о более чем 70 партизанах, собрал фотографии 181 партизана, оформил фотостенд и все это сдал в музей партизанского движения Украины.